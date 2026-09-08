İsmail Kartal'dan Roma mesajı!

Fenerbahçe, 18 yıl sonra yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını perşembe günü Kadıköy'de Roma karşısında verecek.
Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Avrupa'da moral bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda mücadele vurgusu yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SAVAŞAN BİR TAKIM İSTİYORUM"
Roma karşılaşmasının takımın toparlanması adına önemli bir fırsat olduğunu belirten Kartal'ın oyuncularına, "Kendi evimizde oynayacağız. Takım kimliğimizi sahaya yansıtmalıyız. İyi bir takım olduğumuzu gösterelim. Savaşan, yardımlaşan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım istiyorum." ifadelerini kullandığı bildirildi.
Deneyimli teknik adamın, Lyon eşleşmesinde olduğu gibi cesur bir futbol ortaya koymaları gerektiğine dikkat çektiği aktarıldı. Kartal ve ekibinin maç öncesinde oyuncularla yüz yüze görüşerek motivasyonu yüksek tutmaya çalıştığı, özellikle basit pas hataları konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.
GREENWOOD İÇİN 10 NUMARA PLANI
Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi orta sahadaki en önemli soru işaretlerinden biri ise 10 numara pozisyonunda yaşanıyor. Matteo Guendouzi cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Marco Asensio'nun da henüz yüzde 100 hazır olmadığı ifade edildi.
Kartal'ın orta sahada Ngolo Kante ve İsmail Yüksek ikilisine görev vermesi beklenirken, 10 numara pozisyonunda ise Mason Greenwood'u düşündüğü aktarıldı.
İngiliz yıldızın forvet arkasında görev yapması halinde sağ kanatta Dorgeles Nene'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR İHTİMALİ
Fenerbahçe'nin savunmasında da değişiklik ihtimali bulunuyor. İsmail Kartal'ın, Nelson Semedo'nun yerine sağ bekte Mert Müldür'e görev verebileceği bildirildi.
Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Avrupa'da moral bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda mücadele vurgusu yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SAVAŞAN BİR TAKIM İSTİYORUM"
Roma karşılaşmasının takımın toparlanması adına önemli bir fırsat olduğunu belirten Kartal'ın oyuncularına, "Kendi evimizde oynayacağız. Takım kimliğimizi sahaya yansıtmalıyız. İyi bir takım olduğumuzu gösterelim. Savaşan, yardımlaşan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım istiyorum." ifadelerini kullandığı bildirildi.
Deneyimli teknik adamın, Lyon eşleşmesinde olduğu gibi cesur bir futbol ortaya koymaları gerektiğine dikkat çektiği aktarıldı. Kartal ve ekibinin maç öncesinde oyuncularla yüz yüze görüşerek motivasyonu yüksek tutmaya çalıştığı, özellikle basit pas hataları konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.
GREENWOOD İÇİN 10 NUMARA PLANI
Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi orta sahadaki en önemli soru işaretlerinden biri ise 10 numara pozisyonunda yaşanıyor. Matteo Guendouzi cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Marco Asensio'nun da henüz yüzde 100 hazır olmadığı ifade edildi.
Kartal'ın orta sahada Ngolo Kante ve İsmail Yüksek ikilisine görev vermesi beklenirken, 10 numara pozisyonunda ise Mason Greenwood'u düşündüğü aktarıldı.
İngiliz yıldızın forvet arkasında görev yapması halinde sağ kanatta Dorgeles Nene'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR İHTİMALİ
Fenerbahçe'nin savunmasında da değişiklik ihtimali bulunuyor. İsmail Kartal'ın, Nelson Semedo'nun yerine sağ bekte Mert Müldür'e görev verebileceği bildirildi.