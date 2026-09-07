Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'la bağlantılı maaş sınırı ihlalleri nedeniyle NBA'den aldığı cezanın ardından kaybettiği draft haklarının yerini doldurmak için Darius Garland'ı takas etmeyi değerlendirebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Heavy'den Sean Deveney, ligin verdiği cezaların Los Angeles'ta daha geniş kapsamlı bir kadro yapılanmasını başlatabileceğini belirtti. Clippers'ın gelecekte kullanabileceği draft hakları elde etmeye çalışması durumunda Garland'ın önemli bir takas kozuna dönüşebileceği kaydedildi.
Deveney, cuma günü yayımlanan haberinde şunları yazdı:
"Darius Garland, Clippers. Kalan sözleşmesi: İki yıl, 87 milyon dolar. Aspiration-Kawhi Leonard soruşturması sonucunda verilen ceza, Clippers'ın kadrosundaki oyunculardan mümkün olduğunca fazla gelecek draft hakkı elde etmeye çalışmasına ve Garland'ın ciddi biçimde takas piyasasına çıkarılmasına kadar uzanacak bir dizi gelişmeyi başlatabilir."
Garland, kariyerinin ilk altı sezonunu Cleveland Cavaliers'ta geçirdikten sonra 2025-26 sezonu içerisinde Clippers'a katıldı. Los Angeles formasıyla 17'sine ilk beşte başladığı 19 karşılaşmaya çıkan Garland, 29,1 dakikada 19,9 sayı ve 6,4 asist ortalamaları yakaladı.
26 yaşındaki guard, Clippers formasıyla saha içinden yüzde 47,1, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 43,8 isabetle oynadı. Garland'ın maç başına 7,6 denemede bulduğu 3,3 üçlük, aynı sezon Cleveland'da çıktığı 26 maçtaki yüzde 36,0'lık dış atış oranına kıyasla önemli bir gelişim anlamına geldi.
Garland, Cleveland ve Los Angeles arasında geçirdiği 2025-26 sezonunu toplam 45 maçta 18,8 sayı ve 6,7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Deneyimli guard saha içinden yüzde 46,0, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,6 ve serbest atış çizgisinden yüzde 86,1 isabet kaydetti.
Bu rakamlar, Garland'ın NBA'de kendisini kanıtlamış bir hücum oyuncusu olduğunu gösteriyor. Cleveland formasıyla 2021-22 sezonunda 21,7 sayı ve 8,6 asist ortalamaları yakalayan Garland, kariyerinde ilk kez All-Star seçilmişti. Bir sonraki sezon ise 21,6 sayı ve 7,8 asist ortalamaları tutturdu.
Garland, 2024-25 sezonunda da 20,6 sayı ve 6,7 asist ortalamalarının yanı sıra saha içinden yüzde 47,2, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40,1 isabet kaydederek ikinci kez All-Star unvanını elde etti.
Clippers'ın olası takas kararı, NBA'in lig tarihinin en ağır yaptırımlarından birini uygulamasının ardından gündeme geldi.
Bağımsız soruşturmada kulübün Leonard'la bağlantılı olarak maaş sınırını aşmaya yönelik kuralları ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine Los Angeles'a 30 milyon dolar para cezası verildi. Clippers'ın ayrıca 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA Draftlarındaki birinci tur seçim hakları elinden alındı.
Organizasyon, önemli yöneticilerinden de geçici süreyle mahrum kaldı. Takım sahibi Steve Ballmer ve ticari operasyonlar başkanı Gillian Zucker birer yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank ise altı ay uzaklaştırma cezası aldı.
Geçtiğimiz sezonu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında tamamlayan Clippers, daha sonra Leonard'ı Toronto Raptors'a takas etti.
Gelecekteki beş birinci tur draft hakkını kaybeden Los Angeles için yeni seçim hakları elde etmek, organizasyonun önceliklerinden biri hâline gelebilir.
Sözleşmesinde iki yıl ve 87 milyon dolar kalan Garland, Clippers'ın en değerli takas kozlarından biri olabilir. Ancak Los Angeles'ın oyuncuyu gerçekten takas edip etmeyeceği, yönetimin mevcut kadroyla ilgili değerlendirmesine ve takas piyasasında alabileceği tekliflere bağlı olacak.
Deveney, cuma günü yayımlanan haberinde şunları yazdı:
"Darius Garland, Clippers. Kalan sözleşmesi: İki yıl, 87 milyon dolar. Aspiration-Kawhi Leonard soruşturması sonucunda verilen ceza, Clippers'ın kadrosundaki oyunculardan mümkün olduğunca fazla gelecek draft hakkı elde etmeye çalışmasına ve Garland'ın ciddi biçimde takas piyasasına çıkarılmasına kadar uzanacak bir dizi gelişmeyi başlatabilir."
Garland, kariyerinin ilk altı sezonunu Cleveland Cavaliers'ta geçirdikten sonra 2025-26 sezonu içerisinde Clippers'a katıldı. Los Angeles formasıyla 17'sine ilk beşte başladığı 19 karşılaşmaya çıkan Garland, 29,1 dakikada 19,9 sayı ve 6,4 asist ortalamaları yakaladı.
26 yaşındaki guard, Clippers formasıyla saha içinden yüzde 47,1, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 43,8 isabetle oynadı. Garland'ın maç başına 7,6 denemede bulduğu 3,3 üçlük, aynı sezon Cleveland'da çıktığı 26 maçtaki yüzde 36,0'lık dış atış oranına kıyasla önemli bir gelişim anlamına geldi.
Garland, Cleveland ve Los Angeles arasında geçirdiği 2025-26 sezonunu toplam 45 maçta 18,8 sayı ve 6,7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Deneyimli guard saha içinden yüzde 46,0, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,6 ve serbest atış çizgisinden yüzde 86,1 isabet kaydetti.
Bu rakamlar, Garland'ın NBA'de kendisini kanıtlamış bir hücum oyuncusu olduğunu gösteriyor. Cleveland formasıyla 2021-22 sezonunda 21,7 sayı ve 8,6 asist ortalamaları yakalayan Garland, kariyerinde ilk kez All-Star seçilmişti. Bir sonraki sezon ise 21,6 sayı ve 7,8 asist ortalamaları tutturdu.
Garland, 2024-25 sezonunda da 20,6 sayı ve 6,7 asist ortalamalarının yanı sıra saha içinden yüzde 47,2, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40,1 isabet kaydederek ikinci kez All-Star unvanını elde etti.
Clippers'ın olası takas kararı, NBA'in lig tarihinin en ağır yaptırımlarından birini uygulamasının ardından gündeme geldi.
Bağımsız soruşturmada kulübün Leonard'la bağlantılı olarak maaş sınırını aşmaya yönelik kuralları ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine Los Angeles'a 30 milyon dolar para cezası verildi. Clippers'ın ayrıca 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA Draftlarındaki birinci tur seçim hakları elinden alındı.
Organizasyon, önemli yöneticilerinden de geçici süreyle mahrum kaldı. Takım sahibi Steve Ballmer ve ticari operasyonlar başkanı Gillian Zucker birer yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank ise altı ay uzaklaştırma cezası aldı.
Geçtiğimiz sezonu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında tamamlayan Clippers, daha sonra Leonard'ı Toronto Raptors'a takas etti.
Gelecekteki beş birinci tur draft hakkını kaybeden Los Angeles için yeni seçim hakları elde etmek, organizasyonun önceliklerinden biri hâline gelebilir.
Sözleşmesinde iki yıl ve 87 milyon dolar kalan Garland, Clippers'ın en değerli takas kozlarından biri olabilir. Ancak Los Angeles'ın oyuncuyu gerçekten takas edip etmeyeceği, yönetimin mevcut kadroyla ilgili değerlendirmesine ve takas piyasasında alabileceği tekliflere bağlı olacak.