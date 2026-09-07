Galatasaray'da alarm: Sporting Lizbon'da yüksek form!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba akşamı Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın rakibi Sporting Lizbon, bu maç öncesi yüksek form grafiği ile dikkat çekiyor.
Portekiz Ligi'nde sezona Estrela beraberliği ile başlayan Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon, daha sonra oynadığı 4 maçı da kazandı. Sporting, ligde oynadığı 5 maçta attığı 14 gol ile hücumdaki etkinliğini ortaya koydu.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sporting Lizbon'un bu formu dikkat çekerken, Galatasaray'da sakatlıkları bulunan; Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo, Portekiz ekibine karşı sahada olamayacak.
GALATASARAY'DA YOĞUN MESAİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksikler ve Sporting Lizbon'un özellikle gol yollarındaki formu nedeniyle bu karşılaşma için yoğun bir mesai harcıyor.
SPORTING CEPHESİNDEN MESAJLAR
Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, ligde Nacional karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Nacional maçının ardından sırada Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu hatırlatılan Rui Borges, "Baskı her zaman gibi. Hedefimiz, bu turnuvada varlığımızı göstermek ve sürdürmek, Sporting ile Portekiz futbolundaki gelişmeyi hissettirmek. Geçen sezon yaptıklarımız çok iyiydi. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyor." diye konuştu.
Sporting'in Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray karşılaşması için açıklamalarda bulundu.
Nacional galibiyetinin Galatasaray karşılaşması öncesinde takıma önemli bir moral verdiğini söyleyen Irankunda, Şampiyonlar Ligi mücadelesine hazır olduklarını belirtti.
Irankunda, "Elbette bu galibiyet bize ekstra güven verdi. Maçın ardından yapılan kutlamalardan da bunu görebilirdiniz. Herkes çok mutlu ve çok heyecanlıydı. Çarşamba günü büyük bir takıma karşı oynayacağım için ben de çok heyecanlıyım. Ancak biz de büyük bir takımız ve Galatasaray'a karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Sporting Lizbon arasında Portekiz'de oynanacak maç çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak.
Portekiz Ligi'nde sezona Estrela beraberliği ile başlayan Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon, daha sonra oynadığı 4 maçı da kazandı. Sporting, ligde oynadığı 5 maçta attığı 14 gol ile hücumdaki etkinliğini ortaya koydu.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sporting Lizbon'un bu formu dikkat çekerken, Galatasaray'da sakatlıkları bulunan; Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo, Portekiz ekibine karşı sahada olamayacak.
GALATASARAY'DA YOĞUN MESAİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksikler ve Sporting Lizbon'un özellikle gol yollarındaki formu nedeniyle bu karşılaşma için yoğun bir mesai harcıyor.
SPORTING CEPHESİNDEN MESAJLAR
Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, ligde Nacional karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Nacional maçının ardından sırada Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu hatırlatılan Rui Borges, "Baskı her zaman gibi. Hedefimiz, bu turnuvada varlığımızı göstermek ve sürdürmek, Sporting ile Portekiz futbolundaki gelişmeyi hissettirmek. Geçen sezon yaptıklarımız çok iyiydi. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyor." diye konuştu.
Sporting'in Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray karşılaşması için açıklamalarda bulundu.
Nacional galibiyetinin Galatasaray karşılaşması öncesinde takıma önemli bir moral verdiğini söyleyen Irankunda, Şampiyonlar Ligi mücadelesine hazır olduklarını belirtti.
Irankunda, "Elbette bu galibiyet bize ekstra güven verdi. Maçın ardından yapılan kutlamalardan da bunu görebilirdiniz. Herkes çok mutlu ve çok heyecanlıydı. Çarşamba günü büyük bir takıma karşı oynayacağım için ben de çok heyecanlıyım. Ancak biz de büyük bir takımız ve Galatasaray'a karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Sporting Lizbon arasında Portekiz'de oynanacak maç çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak.