06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Galatasaray'da alarm: Sporting Lizbon'da yüksek form!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon, oldukça yüksek bir form grafiği ile dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 09:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da alarm: Sporting Lizbon'da yüksek form!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba akşamı Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın rakibi Sporting Lizbon, bu maç öncesi yüksek form grafiği ile dikkat çekiyor.

Portekiz Ligi'nde sezona Estrela beraberliği ile başlayan Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon, daha sonra oynadığı 4 maçı da kazandı. Sporting, ligde oynadığı 5 maçta attığı 14 gol ile hücumdaki etkinliğini ortaya koydu.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sporting Lizbon'un bu formu dikkat çekerken, Galatasaray'da sakatlıkları bulunan; Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo, Portekiz ekibine karşı sahada olamayacak.

GALATASARAY'DA YOĞUN MESAİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksikler ve Sporting Lizbon'un özellikle gol yollarındaki formu nedeniyle bu karşılaşma için yoğun bir mesai harcıyor.



Galatasaray


SPORTING CEPHESİNDEN MESAJLAR

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, ligde Nacional karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Nacional maçının ardından sırada Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu hatırlatılan Rui Borges, "Baskı her zaman gibi. Hedefimiz, bu turnuvada varlığımızı göstermek ve sürdürmek, Sporting ile Portekiz futbolundaki gelişmeyi hissettirmek. Geçen sezon yaptıklarımız çok iyiydi. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyor." diye konuştu.

Sporting'in Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray karşılaşması için açıklamalarda bulundu.

Nacional galibiyetinin Galatasaray karşılaşması öncesinde takıma önemli bir moral verdiğini söyleyen Irankunda, Şampiyonlar Ligi mücadelesine hazır olduklarını belirtti.

Irankunda, "Elbette bu galibiyet bize ekstra güven verdi. Maçın ardından yapılan kutlamalardan da bunu görebilirdiniz. Herkes çok mutlu ve çok heyecanlıydı. Çarşamba günü büyük bir takıma karşı oynayacağım için ben de çok heyecanlıyım. Ancak biz de büyük bir takımız ve Galatasaray'a karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Sporting Lizbon arasında Portekiz'de oynanacak maç çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.