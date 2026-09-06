Pelin Çelik: 'Bu baskıya kimse dayanamazdı!'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, Avrupa Şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pelin Çelik, "Korku filmi... Her şey var, oluyor mu, olmuyor mu, kaybettiğimiz setler, kazandığımız setler... Asla oyunu bırakmadık! Herkesin eline sağlık. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Düştüğümüz anlarda bizi yukarıda tuttular. Bu baskının altında kimse dayanamazdı!" diye konuştu.
Çelik, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, çok hak ettik, çok kutlayacağız! Bu takım Avrupa Şampiyonu ve sonuna kadar hak etti! Süper bir takım bu, herkesi ve her şeyiyle süper bir takım!" sözlerini sarf etti.
Çelik, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, çok hak ettik, çok kutlayacağız! Bu takım Avrupa Şampiyonu ve sonuna kadar hak etti! Süper bir takım bu, herkesi ve her şeyiyle süper bir takım!" sözlerini sarf etti.