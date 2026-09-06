Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda ödülleri topladı!

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferi ile sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli oyuncular, şampiyonlukla biten turnuva sonrası bireysel ödüllerin de sahipleri oldu.
-Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu: Melissa Vargas
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi smaçörleri Myriam Sylla ve Derya Cebecioğlu seçildi.
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncuları Hena Kurtagic ve Zehra Güneş seçildi.
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi liberosu Gizem Örge seçildi.
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas seçildi.
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi antrenörü Daniele Santarelli seçildi.
-Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu: Melissa Vargas
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi smaçörleri Myriam Sylla ve Derya Cebecioğlu seçildi.
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncuları Hena Kurtagic ve Zehra Güneş seçildi.
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi liberosu Gizem Örge seçildi.
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas seçildi.
-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi antrenörü Daniele Santarelli seçildi.