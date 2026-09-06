06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
0-0DA
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
0-052'
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
1-254'

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda ödülleri topladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğu sonrası milli oyuncular da turnuvanın önemli ödüllerinin sahipleri oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda ödülleri topladı!
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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferi ile sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli oyuncular, şampiyonlukla biten turnuva sonrası bireysel ödüllerin de sahipleri oldu.

-Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu: Melissa Vargas

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi smaçörleri Myriam Sylla ve Derya Cebecioğlu seçildi.

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncuları Hena Kurtagic ve Zehra Güneş seçildi.

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi liberosu Gizem Örge seçildi.

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas seçildi.

-2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi antrenörü Daniele Santarelli seçildi.

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