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Mehmet Akif Üstündağ: "Olimpiyat madalyasını da yaşayacağız"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa şampiyonluğunun ardından 2028 Olimpiyatları'nda madalya kazanacaklarına inandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 22:36
Mehmet Akif Üstündağ: 'Olimpiyat madalyasını da yaşayacağız'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Üstündağ, elde edilen başarının önemine dikkat çekti.

"TANSİYONUM GİTTİ GELDİ"

Final maçının oldukça çekişmeli geçtiğini belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Tansiyonum gitti geldi (gülerek). Buradaki bir şampiyonlukla, dünyada rekoru kırılmayan bir başarı elde ettik. 2023'te hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmuştuk. 2026'da hem Milletler Ligi hem de Avrupa şampiyonu olalım dedik." ifadelerini kullandı.

Başarının en önemli unsurlarından birinin taraftar olduğunu vurgulayan Üstündağ, "En önemlisi taraftardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sayın Bakanıma teşekkür ederim, bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı." dedi.

"BUNDAN DAHA GÜZEL BİR ŞEY OLAMAZ"

Milli takımın elde ettiği zaferin kendileri için çok özel olduğunu dile getiren Üstündağ, "Burada İstiklal Marşı'nı okutmak, Türk bayrağını göklere çektirmek, bundan daha güzel bir şey olamaz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"OLİMPİYAT MADALYASINI DA YAŞAYACAĞIZ"

Üstündağ, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanma hedefleriyle ilgili soruya ise umut dolu bir yanıt verdi.

TVF Başkanı, "Bu inanç, istek, arzu... Türk milletine yaşatmadığımız Olimpiyat madalyası kaldı, inşallah onu da yaşayacağız hep birlikte." ifadelerini kullandı.

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