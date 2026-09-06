Ernest Muçi'den Muhammed Salah yorumu: 'Söylememe gerek yok'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Bordo-mavililerde Ernest Muçi, 5-0 galip geldikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"
"Bu karşılaşma için iyi çalıştık. Biliyorsunuz ki Fatih hocamız ayrıldı. Taraftarımızı mutlu etmek için bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçta reaksiyon göstermemiz gerekiyordu; nitekim bunun karşılığını verdik. 3 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz."
SALAH ÖVGÜSÜ
"Salah büyük bir oyuncu. Zaten bunu söylememe gerek yok. Onunla uyumum çok iyi. Gerçekten çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takımız"
Bordo-mavililerde Ernest Muçi, 5-0 galip geldikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"
"Bu karşılaşma için iyi çalıştık. Biliyorsunuz ki Fatih hocamız ayrıldı. Taraftarımızı mutlu etmek için bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçta reaksiyon göstermemiz gerekiyordu; nitekim bunun karşılığını verdik. 3 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz."
SALAH ÖVGÜSÜ
"Salah büyük bir oyuncu. Zaten bunu söylememe gerek yok. Onunla uyumum çok iyi. Gerçekten çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takımız"