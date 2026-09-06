06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Ernest Muçi'den Muhammed Salah yorumu: "Söylememe gerek yok"

Trabzonspor'da Ernest Muçi, Gençlerbirliği'ne karşı alınan farklı galibiyetin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 23:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi'den Muhammed Salah yorumu: 'Söylememe gerek yok'
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Bordo-mavililerde Ernest Muçi, 5-0 galip geldikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "REAKSİYON GÖSTERMEMİZ GEREKİYORDU"

"Bu karşılaşma için iyi çalıştık. Biliyorsunuz ki Fatih hocamız ayrıldı. Taraftarımızı mutlu etmek için bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçta reaksiyon göstermemiz gerekiyordu; nitekim bunun karşılığını verdik. 3 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz."

SALAH ÖVGÜSÜ

"Salah büyük bir oyuncu. Zaten bunu söylememe gerek yok. Onunla uyumum çok iyi. Gerçekten çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takımız"



Trabzonspor


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