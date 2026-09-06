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Wydad Casablanca, Ziyech ile yollarını ayırdı

Wydad Casablanca, Hakim Ziyech'le yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 16:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wydad Casablanca, Ziyech ile yollarını ayırdı
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Hakim Ziyech'in Wydad Casablanca macerası yalnızca bir sezon sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fas temsilcisi, 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün Facebook hesabından yayımlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönem belki de umduğumuz kadar uzun sürmedi ancak seni Wydad formasıyla görmek, kulüp ve taraftarları için her zaman özel bir an olarak kalacak. Buradaki varlığın, tarihimizde eşsiz bir bölüm olarak yerini koruyacak."

KARİYERİ

Kariyerinde Ajax, Chelsea ve Galatasaray gibi önemli kulüplerin formasını giyen Faslı millî futbolcu, 2025 yazında Wydad Casablanca'ya transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI



Galatasaray


Ziyech, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 16 maça çıkarken 9 kez gol sevinci yaşadı.

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