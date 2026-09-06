Galatasaray'da savunma alarmı!

Galatasaray'da savunma hattında yaşanan problemler dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'in ilk 4 haftasında kalesinde 6 gol gören sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk döneminin en kötü savunma başlangıcına imza attı.
Duran toplarda büyük zaaf yaşayan Galatasaray'da sezona kötü başlayan savunma tandemi de performansıyla eleştiri oklarının hedefinde...
BÜYÜK SORUN YAŞAYABİLİR
Abdülkerim Bardakcı'nın performansında geçtiğimiz sezonlara göre geriye gidiş göze çarparken, Başakşehir maçında kendi filelerini havalandıran Davinson Sanchez de yaptığı hatalarla güven vermiyor.
Rakiplere verilen net pozisyonlar, Şampiyonlar Ligi serüveni öncesi teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.
Duran toplarda büyük zaaf yaşayan Galatasaray'da sezona kötü başlayan savunma tandemi de performansıyla eleştiri oklarının hedefinde...
BÜYÜK SORUN YAŞAYABİLİR
Abdülkerim Bardakcı'nın performansında geçtiğimiz sezonlara göre geriye gidiş göze çarparken, Başakşehir maçında kendi filelerini havalandıran Davinson Sanchez de yaptığı hatalarla güven vermiyor.
Rakiplere verilen net pozisyonlar, Şampiyonlar Ligi serüveni öncesi teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.