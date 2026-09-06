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Okan Buruk'tan Sporting maçı için Leao kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı için hücum hattını belirledi. Buruk, Rafael Leao için kararını da verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 12:27
Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Sporting maçı için Leao kararı
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Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamlayan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçının hazırlıkları başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz'de oynanacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk ilk 11'in hücum hattında görev vereceği isimleri belirledi.

Galatasaray'ın Başakşehir'le oynadığı maçta Victor Osimhen sakatlanarak karşılaşmaya devam edememişti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Sporting deplasmanında forvette Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Sarı-kırmızılılardan dün yapılan açıklamada Osimhen'in sağ kasık kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, ileri tetkiklerin bugün tamamlanacağı belirtilmişti.

Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Galatasaray'daki ilk maçına çıkan Rafael Leao'nun ise Sporting'e karşı yedekler arasında başlayacağı, karşılaşmanın gidişiatına göre süre alacağı ifade edildi. Okan Buruk'un kanatlarda Leroy Sane ve Yunus Akgün'e forma vereceği aktarıldı.

SPORTING-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting'e konuk olacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.



Galatasaray




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