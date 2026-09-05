Rıdvan Yılmaz'dan 1636 gün sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz sahneye çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Beşiktaş ise bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile karşılık verdi. Leandro Trossard'ın savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Rıdvan, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla ağları havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.
Milli futbolcunun Süper Lig'deki son iki golü Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanlarında geldi. Rıdvan'ın Süper Lig'deki son iki golü şöyle:
2022: Galatasaray (D)
2025: Fenerbahçe (D)
Rıdvan ayrıca bu golle bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
SKRINIAR ATTI, RIDVAN CEVAP VERDİFenerbahçe, karşılaşmanın 26. dakikasında Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş ise bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile karşılık verdi. Leandro Trossard'ın savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Rıdvan, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla ağları havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.
1636 GÜN SONRA!Rıdvan Yılmaz, bu golle Süper Lig'de 1636 gün sonra fileleri havalandırdı.
Milli futbolcunun Süper Lig'deki son iki golü Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanlarında geldi. Rıdvan'ın Süper Lig'deki son iki golü şöyle:
2022: Galatasaray (D)
2025: Fenerbahçe (D)
Rıdvan ayrıca bu golle bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.