Batrakov'un menajeri Kuzmiçev: 'Galatasaray bize güvence verdi'

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmiçev, genç futbolcunun takıma adaptasyonu ve Şampiyonlar Ligi maçları hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ADAPTASYONU NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Batrakov'un sarı-kırmızılı takıma uyum sürecinin iyi ilerlediğini belirten Kuzmiçev, "Batrakov'un Galatasaray'a adaptasyonu normal şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"ÜST DÜZEY RAKİPLERLE KARŞILAŞMALAR OYNANIYOR"
Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler hakkında da konuşan Rus menajer, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi mi? Gruplar artık öyle bir sistemle oluşturuluyor ki her durumda üst düzey rakiplerle karşılaşmalar oynanıyor." dedi.
"GALATASARAY BİZE GÜVENCE VERDİ"
Batrakov'un Avrupa karşılaşmaları için vize sorunu yaşayıp yaşamayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kuzmiçev, "Bildiğimiz kadarıyla Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilmek için gerekli vizeleri alırken herhangi bir sorun yaşamaması gerekiyor. En azından Galatasaray yönetimi bu konuda bize güvence verdi." sözlerini sarf etti.
Batrakov'un sarı-kırmızılı takıma uyum sürecinin iyi ilerlediğini belirten Kuzmiçev, "Batrakov'un Galatasaray'a adaptasyonu normal şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"ÜST DÜZEY RAKİPLERLE KARŞILAŞMALAR OYNANIYOR"
Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler hakkında da konuşan Rus menajer, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi mi? Gruplar artık öyle bir sistemle oluşturuluyor ki her durumda üst düzey rakiplerle karşılaşmalar oynanıyor." dedi.
"GALATASARAY BİZE GÜVENCE VERDİ"
Batrakov'un Avrupa karşılaşmaları için vize sorunu yaşayıp yaşamayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kuzmiçev, "Bildiğimiz kadarıyla Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilmek için gerekli vizeleri alırken herhangi bir sorun yaşamaması gerekiyor. En azından Galatasaray yönetimi bu konuda bize güvence verdi." sözlerini sarf etti.