Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.
Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.
Trabzonspor ise ilk 3 haftada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan topladı.
Karadeniz temsilcisinde 3. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Tekke'nin yerine eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir saha kenarında olacak.
Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.
Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.
Trabzonspor ise ilk 3 haftada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan topladı.
Karadeniz temsilcisinde 3. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Tekke'nin yerine eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir saha kenarında olacak.