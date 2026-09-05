Muğlaspor evi Atatürk Stadı'nda ilk maçına çıkacak

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
16:00
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
16:30
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
16:30
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
16:30
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
16:30
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
0-126'
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
05 Eylül
M.City-Coventry City
17:00
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
16:00
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
18:15
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
1-1DA
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
1-0DA
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
3-1DA
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
17:00
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
0-2DA
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
16:30
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
0-026'
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
1-026'
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
3-026'
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
17:00
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
17:00
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
17:00
05 Eylül
West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Muğlaspor evi Atatürk Stadı'nda ilk maçına çıkacak

Trendyol 1. Lig'de üst üste iki galibiyet alan Muğlaspor, yarın Vanspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, tadilat ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığı Muğla Atatürk Stadı'nda tarihindeki ilk 1. Lig ve gece maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor evi Atatürk Stadı'nda ilk maçına çıkacak
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1'inci Lig'de üst üste Boluspor'u 2-0, deplasmanda ise Ümraniyespor'u 1-0 yenerek galibiyet serisi yakalayan Muğlaspor yarın evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Muğlaspor; tadilat, ışıklandırma ve turnike çalışmaları sona eren Muğla Atatürk Stadı'nda ilk kez 1'inci Lig maçına çıkacak. Muğla, futbolda ilk gece maçına da ev sahipliği yapacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Melih Aldemir düdük çalacak. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Muğlaspor, oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekibin bileği son 4 maçtır bükülmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muğlaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Atatürk Stadı'nda oynayacakları için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ligde önceki 2 iç saha maçını Bodrum İlçe Stadı'nda oynadıklarını hatırlatan Koşukavak, "Muğla için çok güzel bir gelişme. Evimize dönüyoruz. Vanspor karşılaşmasında taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Tarihi bir günde kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Muğlaspor'un rakibi Vanspor ise 5 hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 4 puanı hanesine yazdırdı.

VALİ AKBIYIK İNCELEDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğlaspor'un Trendyol 1'inci Lig maçlarına ev sahipliği yapacak Muğla Atatürk Stadyumu'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'tan stadyumun fiziki durumu ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahada ve teknik alanlarda incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Muğlaspor'un üst üste elde ettiği başarılarla 1'inci Lig'e yükselmesinin Muğla'da büyük gurur ve heyecan yarattığını belirten Vali Akbıyık, yeşil-beyazlı ekibin maçlarını kendi sahasında, modern ve güvenli bir ortamda oynayabilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

VALİ AKBIYIK DESTEK MESAJLARINI İLETTİ

Stadyumda gece aydınlatmasından zemin kalitesine, tribünlerden idari alanlara kadar kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Akbıyık, Muğlaspor'un tarihinde ilk kez kendi sahasında resmi bir gece maçına çıkacak olmasının kentte ayrı bir heyecan oluşturduğunu belirtti. Muğlalı sporseverleri ve taraftarları yeşil-beyazlı ekibe destek vermeye çağıran Vali Akbıyık, tribünlerin doldurularak takımın 90 dakika boyunca coşkuyla desteklenmesini istedi. Taraftarların oluşturacağı atmosferle stadyumda birçok zaferin kutlanacağına inandığını ifade eden Akbıyık, tesisin kente kazandırılmasındaki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Stadyumun Muğlaspor camiasına, Muğla'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Akbıyık, incelemelerinin ardından stadyum personeli ve teknik ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Muğlaspor'a 1'inci Lig mücadelesinde başarılar diledi.

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