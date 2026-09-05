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0-1
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FC Porto-Moreirense
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Samsunspor, Toni Borevkovic'i Vitoria SC'ye kiraladı

Samsunspor, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic'i Vitoria SC'ye kiraladığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 00:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor, Toni Borevkovic'i Vitoria SC'ye kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic'i Vitoria SC'ye kiraladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı takımın yazılı açıklamasında, defans oyuncusu Toni Borevkovic'in bonservisinin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Liga Portugal ekiplerinden Vitória SC takımına satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.

Açıklamada, Hırvat defans oyuncusuna yeni takımında başarı dilendi.



Samsunspor


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