Samsunspor, Toni Borevkovic'i Vitoria SC'ye kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic'i Vitoria SC'ye kiraladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı takımın yazılı açıklamasında, defans oyuncusu Toni Borevkovic'in bonservisinin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Liga Portugal ekiplerinden Vitória SC takımına satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, Hırvat defans oyuncusuna yeni takımında başarı dilendi.
Açıklamada, Hırvat defans oyuncusuna yeni takımında başarı dilendi.