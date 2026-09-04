Sacha Boey için sürpriz: Kalıyor!

Bayern Münih'te Sacha Boey ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman ekibinde transferden sorumlu isimlerden biri olan Max Eberl, yaz ayları boyunca yaptığı açıklamalarda Fransız futbolcu ile yollarını ayırmak istediklerini dile getirmişti.
Bayern Münih Sportif Direkterü Christoph Freund, 25 yaşındaki futbolcu için ayrılığın hala mümkün olup olmadığına yönelik sorunun ardından, "Artık pek çok ülkede transfer piyasası kapalı olduğu için bu olasılık daha düşük. Ancak daha önce de söylediğim gibi, o gerçekten iyi bir sezon öncesi dönem geçirdi, iyi oynadı ve hep profesyonelce davrandı. Eğer kalırsa, takımımızın bir parçası olacak ve bizimle normal şekilde antrenman yapacak. O bizim için iyi bir oyuncu." yanıtını verdi.
BILD DUYURDU: "KALIYOR"
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Sacha Boey, takım idmanlarına geri döndü.
Bild'de yer alan habere göre, "Sacha Boey, bir hafta boyunca ayrı antrenman yaptıktan sonra bugün takım antrenmanlarına yeniden katıldı. Şu anda her şey, Fransız oyuncunun kulüpte kalacağını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı. Sacha Boey'un ayrıca takım fotoğrafları için çekimde de yer aldığı belirtildi.
BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.
Bayern Münih Sportif Direkterü Christoph Freund, 25 yaşındaki futbolcu için ayrılığın hala mümkün olup olmadığına yönelik sorunun ardından, "Artık pek çok ülkede transfer piyasası kapalı olduğu için bu olasılık daha düşük. Ancak daha önce de söylediğim gibi, o gerçekten iyi bir sezon öncesi dönem geçirdi, iyi oynadı ve hep profesyonelce davrandı. Eğer kalırsa, takımımızın bir parçası olacak ve bizimle normal şekilde antrenman yapacak. O bizim için iyi bir oyuncu." yanıtını verdi.
BILD DUYURDU: "KALIYOR"
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Sacha Boey, takım idmanlarına geri döndü.
Bild'de yer alan habere göre, "Sacha Boey, bir hafta boyunca ayrı antrenman yaptıktan sonra bugün takım antrenmanlarına yeniden katıldı. Şu anda her şey, Fransız oyuncunun kulüpte kalacağını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı. Sacha Boey'un ayrıca takım fotoğrafları için çekimde de yer aldığı belirtildi.
BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.