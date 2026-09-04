Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt kararı! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Adem Yeşilyurt, gelişimini sürdürmesi amacıyla kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin bu yaz Karşıyaka'dan transfer ettiği 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yeni adresi Kütahyaspor oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ ADRESİ KÜTAHYASPOR
2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kütahyaspor'un transferle ilgili açıklamasında, "Kütahyaspor'umuza hoş geldin, Adem Yeşilyurt! Yeni sezon hazırlıklarımız kapsamında kadromuza dahil olan Adem Yeşilyurt ile gücümüze güç katıyoruz. Formamızla nice başarılara birlikte!" ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'DE RESMİ MAÇA ÇIKMADI
Adem Yeşilyurt, bu yaz Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 19 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda henüz resmi karşılaşmada forma giyemedi.
Genç oyuncu, sezon sonuna kadar Kütahyaspor formasıyla 2. Lig'de mücadele edecek.
2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kütahyaspor'un transferle ilgili açıklamasında, "Kütahyaspor'umuza hoş geldin, Adem Yeşilyurt! Yeni sezon hazırlıklarımız kapsamında kadromuza dahil olan Adem Yeşilyurt ile gücümüze güç katıyoruz. Formamızla nice başarılara birlikte!" ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'DE RESMİ MAÇA ÇIKMADI
Adem Yeşilyurt, bu yaz Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 19 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda henüz resmi karşılaşmada forma giyemedi.
Genç oyuncu, sezon sonuna kadar Kütahyaspor formasıyla 2. Lig'de mücadele edecek.