04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
20:00
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
21:30
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
22:00
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
22:00
04 Eylül
Genoa-Como
21:45
04 Eylül
Lyon-Auxerre
20:00
04 Eylül
PSG-AS Monaco
22:05
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
21:00
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
19:30
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
19:30
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
21:45
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
22:15

Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt kararı! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe'nin bu yaz Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Adem Yeşilyurt, sezon sonuna kadar 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kütahyaspor'a kiralandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 15:37
Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt kararı! İşte yeni takımı...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Adem Yeşilyurt, gelişimini sürdürmesi amacıyla kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin bu yaz Karşıyaka'dan transfer ettiği 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yeni adresi Kütahyaspor oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ ADRESİ KÜTAHYASPOR

2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kütahyaspor'un transferle ilgili açıklamasında, "Kütahyaspor'umuza hoş geldin, Adem Yeşilyurt! Yeni sezon hazırlıklarımız kapsamında kadromuza dahil olan Adem Yeşilyurt ile gücümüze güç katıyoruz. Formamızla nice başarılara birlikte!" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DE RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Adem Yeşilyurt, bu yaz Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 19 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda henüz resmi karşılaşmada forma giyemedi.

Genç oyuncu, sezon sonuna kadar Kütahyaspor formasıyla 2. Lig'de mücadele edecek.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.