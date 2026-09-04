Golden State Warriors'ta geçirdiği 13, Dallas Mavericks'teki iki sezonun ardından kariyerine Miami Heat'te devam etme kararı alan Klay Thompson'a babası Mychal Thompson'dan önemli tavsiyeler geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oğlunun Los Angeles Lakers'a katılmasını istediğini daha önce dile getiren Mychal Thompson, Klay'in aslında Heat Başkanı Pat Riley'nin tercih ettiği oyuncu profiline son derece uygun olduğunu söyledi.
Mychal'a göre Riley için her şeyden önce kazanmak gelir. Ancak Miami'deki disiplin anlayışı, Klay'in daha önce forma giydiği takımlarda alışık olduğundan farklı bir seviyede bulunuyor.
WQAM 104.3 Sports'a konuşan Mychal Thompson, "Klay, Pat Riley'nin sevdiği türden bir oyuncu. Son derece olgun, yetişkin gibi davranan ve yalnızca kazanmayı önemseyen biri. Ancak onu uyardım. 'Dinle oğlum, diğer takımların bu konuları nasıl ele aldığını bilmiyorum ama geç kalamazsın. Pat Riley'nin oyuncusuysan zamanında orada olmalısın. Hatta şöyle söyleyeyim; tam zamanında gelmek bile geç kalmak demektir. Erken gitmek zorundasın' dedim" ifadelerini kullandı.
Eski NBA uzunu, Los Angeles Lakers'ta oynadığı dönemde Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar gibi takım arkadaşlarının antrenmanlara yaklaşımını örnek gösterdi.
Mychal, "Erken gitmelisin. Magic Johnson da Kareem Abdul-Jabbar da ben Lakers'ta oynarken böyleydi. Antrenman saat 10.00'daysa 09.15'te orada olur, hazırlanmaya başlarlardı. Ona söylediğim en önemli şey buydu" dedi.
Mychal Thompson'a göre Heat organizasyonunun çalışma düzeni, NBA'deki diğer birçok takımdan tamamen farklı. Bu kültürün başında Pat Riley'nin yanı sıra şampiyon başantrenör Erik Spoelstra bulunuyor.
Tecrübeli isim sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dallas veya Golden State'te antrenman saatleri konusunda nasıl bir düzeniniz vardı bilmiyorum. Ancak Pat Riley ve Erik Spoelstra'dan söz ediyorsak yetişkin gibi davranmak zorundasın. Profesyonel olmalı, zamanında gelmeli ve çok çalışmalısın. Yalnızca bu iki şeyi yaparsan Riley ve Spo'yla gayet iyi anlaşırsın."
Riley, Miami Heat'le üç şampiyonluk yaşadı. 2006'daki şampiyonlukta takımın başantrenörü olan Riley, 2012 ve 2013'teki şampiyonluklarda ise kulüp başkanı olarak görev yaptı.
Spoelstra da Heat'in 2012 ve 2013 yıllarında kazandığı iki şampiyonlukta takımın başantrenörüydü.
Mychal'a göre Riley için her şeyden önce kazanmak gelir. Ancak Miami'deki disiplin anlayışı, Klay'in daha önce forma giydiği takımlarda alışık olduğundan farklı bir seviyede bulunuyor.
WQAM 104.3 Sports'a konuşan Mychal Thompson, "Klay, Pat Riley'nin sevdiği türden bir oyuncu. Son derece olgun, yetişkin gibi davranan ve yalnızca kazanmayı önemseyen biri. Ancak onu uyardım. 'Dinle oğlum, diğer takımların bu konuları nasıl ele aldığını bilmiyorum ama geç kalamazsın. Pat Riley'nin oyuncusuysan zamanında orada olmalısın. Hatta şöyle söyleyeyim; tam zamanında gelmek bile geç kalmak demektir. Erken gitmek zorundasın' dedim" ifadelerini kullandı.
Eski NBA uzunu, Los Angeles Lakers'ta oynadığı dönemde Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar gibi takım arkadaşlarının antrenmanlara yaklaşımını örnek gösterdi.
Mychal, "Erken gitmelisin. Magic Johnson da Kareem Abdul-Jabbar da ben Lakers'ta oynarken böyleydi. Antrenman saat 10.00'daysa 09.15'te orada olur, hazırlanmaya başlarlardı. Ona söylediğim en önemli şey buydu" dedi.
Mychal Thompson'a göre Heat organizasyonunun çalışma düzeni, NBA'deki diğer birçok takımdan tamamen farklı. Bu kültürün başında Pat Riley'nin yanı sıra şampiyon başantrenör Erik Spoelstra bulunuyor.
Tecrübeli isim sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dallas veya Golden State'te antrenman saatleri konusunda nasıl bir düzeniniz vardı bilmiyorum. Ancak Pat Riley ve Erik Spoelstra'dan söz ediyorsak yetişkin gibi davranmak zorundasın. Profesyonel olmalı, zamanında gelmeli ve çok çalışmalısın. Yalnızca bu iki şeyi yaparsan Riley ve Spo'yla gayet iyi anlaşırsın."
Riley, Miami Heat'le üç şampiyonluk yaşadı. 2006'daki şampiyonlukta takımın başantrenörü olan Riley, 2012 ve 2013'teki şampiyonluklarda ise kulüp başkanı olarak görev yaptı.
Spoelstra da Heat'in 2012 ve 2013 yıllarında kazandığı iki şampiyonlukta takımın başantrenörüydü.