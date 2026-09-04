Galatasaray'ın vurgun haftası

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak Aslan, ligde hata yapmak istemiyor. Okan Buruk da hafta içindeki idmanlarda bu karşılaşmanın önemini vurguladı.
Cimbom'da hafif sakatlığı bulunan Barış Alper yerine Sane'nin ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Ayrıca Batrakov'un da başlangıç kadrosunda yer alması planlanıyor. Yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül şans verilmesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Buruk'tan 8'de 8
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Başakşehir'e karşı ligde puan kaybetmedi. Turuncu-lacivertlileri üst üste 8 kez mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
Osimhen'in dev serisi
Son 15 Süper Lig maçında da gol katkısı yapan Victor Osimhen (17 gol & 7 asist), Avrupa'nın 10 büyük liginde devam eden en uzun serinin sahibi.
Cimbom'da hafif sakatlığı bulunan Barış Alper yerine Sane'nin ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Ayrıca Batrakov'un da başlangıç kadrosunda yer alması planlanıyor. Yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül şans verilmesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Buruk'tan 8'de 8
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Başakşehir'e karşı ligde puan kaybetmedi. Turuncu-lacivertlileri üst üste 8 kez mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
Osimhen'in dev serisi
Son 15 Süper Lig maçında da gol katkısı yapan Victor Osimhen (17 gol & 7 asist), Avrupa'nın 10 büyük liginde devam eden en uzun serinin sahibi.