03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-0
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-1
03 Eylül
Gent-OH Leuven
1-0
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
1-0
03 Eylül
Lugano-Servette
1-0
03 Eylül
Basel-Sion
1-2
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
2-0
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
2-1
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
1-3
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

Galatasaray'ın vurgun haftası

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınav öncesi kayıp istemeyen Okan Buruk, Başakşehir deplasmanında güçlü bir kadroyla sahaya çıkacak. Sane ve yeni transfer Batrakov'un 11'de başlaması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 08:18
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın vurgun haftası
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Trendyol Süper Lig'de geçen hafta liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak Aslan, ligde hata yapmak istemiyor. Okan Buruk da hafta içindeki idmanlarda bu karşılaşmanın önemini vurguladı.

Cimbom'da hafif sakatlığı bulunan Barış Alper yerine Sane'nin ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Ayrıca Batrakov'un da başlangıç kadrosunda yer alması planlanıyor. Yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül şans verilmesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Buruk'tan 8'de 8

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Başakşehir'e karşı ligde puan kaybetmedi. Turuncu-lacivertlileri üst üste 8 kez mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Osimhen'in dev serisi

Son 15 Süper Lig maçında da gol katkısı yapan Victor Osimhen (17 gol & 7 asist), Avrupa'nın 10 büyük liginde devam eden en uzun serinin sahibi. 



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