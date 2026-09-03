03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
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03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
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Real Sociedad-Celta Vigo
0-0
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Toulouse-Lille
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Gent-OH Leuven
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Lugano-Servette
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İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 22:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu
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Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu:

Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo.



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