İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosu

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu:
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli
Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo.
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli
Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo.