Muğlaspor evine dönüyor!

1.inci Lig'de üstü üste Boluspor'u 2-0, Ümraniyespor'u da (D) 1-0 yenerek çıkışa geçen Muğlaspor, Atatürk Stadı'na kavuşuyor. Stadyumda gerçekleştirilen tadilat çalışmaları nedeniyle ilk 2 iç saha maçını Bodrum İlçe Stadı'nda oynayan yeşil-beyazlıların, 6 Eylül Pazar günü Vanspor'u Atatürk Stadı'nda ağırlayacağı açıklandı. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç yaptığı açıklamada, "Muğlaspor'umuz ile Vanspor FK arasında 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, kulübümüz ve şehrimiz adına tarihi bir anlam taşıyor. Bu maçla birlikte tarihimizde ilk kez kendi sahamızda resmi bir akşam maçı oynayacağız. Kulüp olarak bu karşılaşmanın Muğla'mızda oynanabilmesi için büyük bir gayret gösterdik" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açıklamanın devamında, "Muğla Atatürk Stadyumu'nun maç oynanabilir hale getirilmesi ve bu tarihi karşılaşmanın şehrimizde gerçekleşmesi, emeğin ve inancın zaferidir. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a, Muğla Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık'a, AK Parti Muğla Milletvekilimiz Sayın Kadem Mete'ye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a, Menteşe Kaymakamımız Sayın Ali Edip Budan'a, Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Gonca Köksal Aras'a ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür ediyorum" ifadeleri kullanıldı. Muğlaspor Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'nu da unutmadı ve şu ifadeler kullanıldı: "Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu süreçte inisiyatif alarak destek vermesi, gerekli hassasiyeti göstermesi ve tarihimizde ilk kez kendi sahamızda resmi bir gece maçı oynayacak olmamıza katkı sunması dolayısıyla TFF yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bu tarihi sürecin gerçekleşmesi için fedakarca çalışan yönetici arkadaşlarımıza ve idari personelimize de gönülden teşekkür ediyoruz. Muğlasporumuzun kendi evine dönüşünü, taraftarlarımızla birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla yaşayacağız."
Muğlaspor evine dönüyor!
İlk 2 iç saha maçını Bodrum'da oynayan Muğlaspor, 6 Eylül'de Vanspor karşılaşmasıyla Atatürk Stadı'na kavuşacak.
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