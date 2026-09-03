Tecrübeli yıldız Kawhi Leonard, Clippers'a verilen ağır cezaların ardından yakın çevresindeki kişilerin muhakeme hatalarının sorumluluğunu üstlendiğini ancak maaş sınırını aşmaya yönelik herhangi bir girişimden haberdar olmadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kawhi Leonard, NBA'in Los Angeles Clippers hakkında yürüttüğü soruşturma ve organizasyona verilen kapsamlı cezalar konusunda sessizliğini bozdu.
Leonard, yakın çevresindeki kişilerin muhakeme hatalarının sorumluluğunu kabul ettiğini belirtirken, maaş sınırı kurallarını aşmaya yönelik herhangi bir girişimden haberdar olduğunu reddetti.
Instagram hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Dürüstlük ve bu oyuna duyduğum saygı, kimliğimin temel parçalarıdır. Yakın çevremdeki kişilerin muhakeme hatalarının tüm sorumluluğunu kabul ediyor, bu durumun taraftarların ve ailemin dikkatini dağıtmasından dolayı üzüntü duyuyorum."
"Clippers ile sözleşmemi ve soruşturmaya konu olan anlaşmaları iyi niyetle imzaladım. Yükümlülüklerimi yerine getirmeye tamamen kararlıydım ve herhangi bir kişinin maaş sınırını aşmaya yönelik bir niyeti olduğundan haberim yoktu."
"15 yıldır önceliğim aileme, basketbola ve aynı sahayı paylaştığım insanlara sahip olduğum her şeyi vermek oldu. Toronto'ya dönerken kontrol edebileceğim şeylere odaklanıyor, bu sayfayı kapatıp temiz bir başlangıçla yoluma devam ediyorum."
NBA, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması tarafından yürütülen bağımsız soruşturmanın ardından Clippers ile Leonard'ın maaş sınırını aşmayı engelleyen kuralları ihlal ettiğini açıklamıştı.
Ligin açıklamasına göre Clippers, takımla iş ilişkisi bulunan Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance şirketleriyle Leonard arasında saha dışı gelir fırsatlarının oluşturulmasını başlattı ve kolaylaştırdı.
NBA ayrıca Clippers'ın bu şirketlere takım bünyesinde ticari işler sunarak Leonard ile sponsorluk anlaşması yapmalarını teşvik ettiğini belirledi. Organizasyonun Leonard ile temsilcilerine ait bazı kişisel masrafları da karşıladığı tespit edildi.
Lig, Leonard'ın eski işletme yöneticisi Dennis Robertson'ın oyuncu adına gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle kuralları ihlal ettiğine hükmetti.
Robertson'ın Leonard için saha dışı gelir fırsatları sağlanması konusunda Clippers'a baskı yaptığı öne sürülürken, Leonard'ın da organizasyonun karşıladığı kişisel masrafları geri ödemediği belirtildi.
NBA, Leonard'a 700 bin dolar para cezası verdi. Robertson'ın ise oyuncular, çalışanlar veya diğer lig personeli adına NBA takımları ve bağlı kuruluşlarıyla iş yapması beş yıl süreyle yasaklandı.
En ağır cezalar Clippers organizasyonuna verildi. Los Angeles'ın 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA draftlarındaki birinci tur seçim hakları elinden alınırken, kulüp 30 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Kulüp sahibi Steve Ballmer, tüm takım ve lig faaliyetlerinden bir yıl uzaklaştırıldı. İşletme operasyonları başkanı Gillian Zucker'a bir yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank'e ise altı ay ücretsiz uzaklaştırma cezası verildi.
Clippers ayrıca beş yıl boyunca NBA'in özel uyumluluk ve denetim programı altında faaliyet gösterecek.
NBA ve Oyuncular Birliği, açıklanan cezaların nihai ve bağlayıcı olduğu konusunda anlaşmaya vardı. Bununla birlikte lig, Wachtell Lipton'ın konuyla ilgili yeni bilgiler almaya devam ettiğini ve ek yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.
Soruşturma, Leonard'ın Clippers'ta geçirdiği yedi sezonun ardından Toronto Raptors'a takas edilmesinden kısa süre sonra sonuçlandı.
Los Angeles, 2025-26 normal sezonunu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında tamamlamıştı.
Leonard, takas öncesinde kariyerinin en iyi bireysel sezonlarından birini geçirdi. Toplam 65 karşılaşmada 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalayan tecrübeli yıldız; sahadan yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 ve serbest atışlardan yüzde 89,2 isabetle oynadı.
Leonard, yakın çevresindeki kişilerin muhakeme hatalarının sorumluluğunu kabul ettiğini belirtirken, maaş sınırı kurallarını aşmaya yönelik herhangi bir girişimden haberdar olduğunu reddetti.
Instagram hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Dürüstlük ve bu oyuna duyduğum saygı, kimliğimin temel parçalarıdır. Yakın çevremdeki kişilerin muhakeme hatalarının tüm sorumluluğunu kabul ediyor, bu durumun taraftarların ve ailemin dikkatini dağıtmasından dolayı üzüntü duyuyorum."
"Clippers ile sözleşmemi ve soruşturmaya konu olan anlaşmaları iyi niyetle imzaladım. Yükümlülüklerimi yerine getirmeye tamamen kararlıydım ve herhangi bir kişinin maaş sınırını aşmaya yönelik bir niyeti olduğundan haberim yoktu."
"15 yıldır önceliğim aileme, basketbola ve aynı sahayı paylaştığım insanlara sahip olduğum her şeyi vermek oldu. Toronto'ya dönerken kontrol edebileceğim şeylere odaklanıyor, bu sayfayı kapatıp temiz bir başlangıçla yoluma devam ediyorum."
NBA, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firması tarafından yürütülen bağımsız soruşturmanın ardından Clippers ile Leonard'ın maaş sınırını aşmayı engelleyen kuralları ihlal ettiğini açıklamıştı.
Ligin açıklamasına göre Clippers, takımla iş ilişkisi bulunan Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics ve Lockton Insurance şirketleriyle Leonard arasında saha dışı gelir fırsatlarının oluşturulmasını başlattı ve kolaylaştırdı.
NBA ayrıca Clippers'ın bu şirketlere takım bünyesinde ticari işler sunarak Leonard ile sponsorluk anlaşması yapmalarını teşvik ettiğini belirledi. Organizasyonun Leonard ile temsilcilerine ait bazı kişisel masrafları da karşıladığı tespit edildi.
Lig, Leonard'ın eski işletme yöneticisi Dennis Robertson'ın oyuncu adına gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle kuralları ihlal ettiğine hükmetti.
Robertson'ın Leonard için saha dışı gelir fırsatları sağlanması konusunda Clippers'a baskı yaptığı öne sürülürken, Leonard'ın da organizasyonun karşıladığı kişisel masrafları geri ödemediği belirtildi.
NBA, Leonard'a 700 bin dolar para cezası verdi. Robertson'ın ise oyuncular, çalışanlar veya diğer lig personeli adına NBA takımları ve bağlı kuruluşlarıyla iş yapması beş yıl süreyle yasaklandı.
En ağır cezalar Clippers organizasyonuna verildi. Los Angeles'ın 2029, 2030, 2031, 2032 ve 2033 NBA draftlarındaki birinci tur seçim hakları elinden alınırken, kulüp 30 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Kulüp sahibi Steve Ballmer, tüm takım ve lig faaliyetlerinden bir yıl uzaklaştırıldı. İşletme operasyonları başkanı Gillian Zucker'a bir yıl, basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank'e ise altı ay ücretsiz uzaklaştırma cezası verildi.
Clippers ayrıca beş yıl boyunca NBA'in özel uyumluluk ve denetim programı altında faaliyet gösterecek.
NBA ve Oyuncular Birliği, açıklanan cezaların nihai ve bağlayıcı olduğu konusunda anlaşmaya vardı. Bununla birlikte lig, Wachtell Lipton'ın konuyla ilgili yeni bilgiler almaya devam ettiğini ve ek yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.
Soruşturma, Leonard'ın Clippers'ta geçirdiği yedi sezonun ardından Toronto Raptors'a takas edilmesinden kısa süre sonra sonuçlandı.
Los Angeles, 2025-26 normal sezonunu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında tamamlamıştı.
Leonard, takas öncesinde kariyerinin en iyi bireysel sezonlarından birini geçirdi. Toplam 65 karşılaşmada 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakalayan tecrübeli yıldız; sahadan yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,7 ve serbest atışlardan yüzde 89,2 isabetle oynadı.