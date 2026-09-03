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Samsunspor Can Armando hamlesi

Samsunspor, Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Can Armando Güner'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 11:50
Haber: Sabah
Samsunspor Can Armando hamlesi
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsunspor, transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'e çevirdi. Karadeniz temsilcisinin 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı belirtildi.

1,5 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Samsunspor'un Can Armando Güner'i 1,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği aktarıldı. Galatasaray'ın ise transfer formülüyle ilgili şartlarını karşı tarafa ilettiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Bonservisli transfer konusunda iki kulübün anlaşması halinde, Galatasaray'ın oyuncunun gelecekteki gelişimini kontrol edebilmesi amacıyla sözleşmeye geri satın alma opsiyonu eklenmesinin planlandığı belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmazken, Can Armando Güner'in transferiyle ilgili temaslar sürüyor.



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