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Trabzonspor'da Richarlison hareketliliği!

Richarlison, Trabzonspor'a transfer için yeşil ışık yakarken bordo-mavililerin Tottenham'la bonservis pazarlığı sürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 19:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Richarlison hareketliliği!
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Trabzonspor'da forvet transferi için çalışmalar hız kazanırken, bordo-mavililerin listesinin ilk sırasında yer alan Richarlison konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

RICHARLISON'DAN TRABZONSPOR'A EVET

Fabrizio Romano'nun haberine göre Richarlison, Trabzonspor'a transfer olmayı kabul etti. Brezilyalı golcünün maaşı konusunda da anlaşma sağlanırken, 29 yaşındaki oyuncunun Tottenham'da kazandığı ücretin yaklaşık 3 katını alacağı belirtildi.

Tottenham'dan kesin olarak ayrılmak isteyen Richarlison'ın, Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdiği ve bu kararını İngiliz kulübüne bildirdiği aktarıldı.

TOTTENHAM İKİ TEKLİFİ REDDETTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın forvet transferi için İngiltere'ye gittiği ve Richarlison konusunda temaslarda bulunduğu öğrenilmişti.

Bordo-mavililerin Tottenham'a Brezilyalı yıldız için 15 milyon ve 20 milyon sterlin değerinde iki teklif yaptığı, ancak her iki teklifin de İngiliz kulübü tarafından reddedildiği kaydedildi.



Trabzonspor


Trabzonspor'un Richarlison için yeni bir teklif yapması beklenirken, transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerinin sonuçlanması gerekiyor.



BALOGUN VE PABLO DA GÜNDEMDE

Karadeniz ekibinin forvet arayışında Richarlison'ın yanı sıra West Ham forması giyen Pablo Felipe ve Folarin Balogun'un da gündeme geldiği belirtilmişti.

Trabzonspor'un, Everton ile anlaşamayan Balogun'un durumunu transfer döneminin son gününde değerlendireceği ifade edilmişti.

TOTTENHAM PERFORMANSI

Tottenham formasıyla 134 karşılaşmaya çıkan Richarlison, 32 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

İngiliz ekibi, Brezilyalı yıldızı 2022 yılında Everton'dan yaklaşık 70 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

 

 

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