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Keçiörengücü, forvet Ömer Faruk Demirel'i duyurdu

Ankara Keçiörengücü, forvet Ömer Faruk Demirel'i renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Keçiörengücü, forvet Ömer Faruk Demirel'i duyurdu
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Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, forvet Ömer Faruk Demirel ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Ömer Faruk Demirel ile anlaşmaya varmıştır. Ömer'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Çankayaspor ve Niğde Belediyespor formalarını giydi.

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