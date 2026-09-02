Keçiörengücü, forvet Ömer Faruk Demirel'i duyurdu

Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, forvet Ömer Faruk Demirel ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Ömer Faruk Demirel ile anlaşmaya varmıştır. Ömer'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Gençlerbirliği altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Çankayaspor ve Niğde Belediyespor formalarını giydi.
Gençlerbirliği altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Çankayaspor ve Niğde Belediyespor formalarını giydi.