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Thanasis Antetokounmpo, NBA'den ayrılarak Aris'e transfer oldu

Thanasis Antetokounmpo, Yunanistan temsilcisi Aris ile son yılı kulüp opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 13:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Thanasis Antetokounmpo, NBA'den ayrılarak Aris'e transfer oldu
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Miami Heat'in yeni yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun ağabeyi Thanasis Antetokounmpo, NBA kariyerinin ardından Yunanistan'a dönme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yunanistan temsilcisi Aris, 34 yaşındaki oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın son yılında kulüp opsiyonu bulunuyor.

Thanasis, son yedi sezon boyunca kardeşi Giannis ile birlikte Milwaukee Bucks forması giydi ve bu süreçte 230 karşılaşmaya çıktı. Aşil tendonundaki yırtık nedeniyle 2024-25 sezonunun tamamını kaçıran deneyimli oyuncu, geçen sezon Milwaukee adına 34 maçta görev yaptı.

Ancak Thanasis, bu karşılaşmalarda yalnızca 4.4 dakika ortalamasıyla oynadı. Bu rakam, 2025-26 sezonunda Bucks formasıyla en az 10 maça çıkan oyuncular arasındaki en düşük süre ortalaması oldu.

Antetokounmpo kardeşler arasında Milwaukee'den bu yaz ilk ayrılan isim Giannis olmuştu. Yunan yıldız, haziran ayında yapılan takasla Miami Heat'e gönderildi.

Ailenin en küçük kardeşi Alex Antetokounmpo ise 2025-26 sezonunda Bucks kadrosunda çift yönlü sözleşmeyle yer almış ancak 2026-27 sezonu için Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile anlaşmıştı.

Selanik merkezli Aris, 2025-26 sezonunu Yunanistan Basketbol Ligi'nde beşinci sırada tamamladı. Geçen sezon EuroCup'ta da mücadele eden ekip, grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

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