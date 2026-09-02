Menajer Rich Paul, Max Kellerman'ın Game Over podcastinde gündeme getirdiği Joel Embiid'in çalışma disiplinine ilişkin endişelere karşı çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kellerman, Embiid'in Olimpiyat kadrosunda bulunduğu dönemde antrenmanlara yaklaşımının olumsuz karşılandığını duyduğunu söyledi ve eski NBA oyuncusu ve yorumcu Brian Scalabrine'e atfedilen değerlendirmeleri gündeme getirdi.
Kellerman, bu durumun özellikle LeBron James'in takıma katılmasının ardından Philadelphia 76ers için bir soruna dönüşüp dönüşmeyeceğini sorguladı:
"Embiid Olimpiyat takımındayken Scal'in anlattığı bir şeyin çok ilginç olduğunu düşünmüştüm. En iyi oyuncular bir araya geldiğinde hepsinin arabaları, saatleri ve paraları var. Birbirleriyle asıl rekabet ettikleri ve birbirlerini etkilemeye çalıştıkları konu, kimin en çok çalıştığı oluyor. Scal'in duyduklarına göre Embiid'in yaklaşımı kesinlikle böyle değildi, hatta tam tersiydi. Bu, Sixers için bir problem değil mi? Yoksa LeBron gelip bu durumu düzeltmeye yardımcı olabilir mi?"
Paul ise Embiid'in çalışma alışkanlıklarının şu anda bir endişe kaynağı olduğu iddiasını reddetti ve yıldız pivotun sezon arası hazırlıkları hakkında olumlu bilgiler aldığını söyledi:
"Hayır, bu yaz Joel hakkında harika şeyler dışında hiçbir şey duymadım. Kariyerindeki en iyi fiziksel durumda olduğunu duydum. Bütün yaz boyunca sağlıklıydı. Scal'in söylediklerine gelirsek, evet, normalde durum böyledir. Çok sayıda ABD Milli Takımı'nın çevresinde bulundum. Dolayısıyla evet, böyle bir şey var ama bunun bu olay için geçerli olduğunu düşünmüyorum."
Bu açıklamalar, kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Philadelphia'nın kritik bir sezona hazırlandığı dönemde geldi.
76ers, geçen sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı'nda yedinci sırayı aldı. Playoffların ilk turunda Boston Celtics'i yedi maç sonunda eleyen Philadelphia, ikinci turda ise New York Knicks'e karşı oynadığı dört maçı da kaybederek elendi.
Embiid, sağlıklı olduğu dönemde Philadelphia'nın en üretken oyuncularından biri olmayı sürdürdü. 38 karşılaşmada görev yapan yıldız pivot, 26.9 sayı, 7.7 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakaladı.
Maç başına 31.6 dakika sahada kalan Embiid, saha içinden yüzde 48.9, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 33.3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 85.4 isabet kaydetti.
Philadelphia açısından asıl sorun Embiid'in istatistiksel üretiminden çok sahada kalabilmesi oldu. Tecrübeli yıldız, takımın 82 normal sezon karşılaşmasının yalnızca 38'inde forma giyebildi. Tyrese Maxey 70, VJ Edgecombe ise 75 maçta görev yaptı.
76ers daha sonra yıldızlarının çevresinde önemli kadro değişikliklerine gitti. Paul George'u Jaylen Brown karşılığında Boston Celtics'e gönderen Philadelphia, LeBron James ile iki yıllık minimum kontrat imzaladı. Takım ayrıca Dean Wade, Anfernee Simons ve Kentavious Caldwell-Pope'u kadrosuna kattı.
Bu hamlelerin ardından Philadelphia'nın yeni çekirdeğini Embiid, Brown, Maxey ve Edgecombe oluştururken James de takıma önemli bir tecrübe ve liderlik katkısı sağlayacak.
Sixers, geçen sezonki 45 galibiyetlik derecesinin üzerine çıkmaya çalışırken Embiid'in sağlıklı, formda ve yeni sezona hazır olmasına güveniyor.
Kellerman, bu durumun özellikle LeBron James'in takıma katılmasının ardından Philadelphia 76ers için bir soruna dönüşüp dönüşmeyeceğini sorguladı:
"Embiid Olimpiyat takımındayken Scal'in anlattığı bir şeyin çok ilginç olduğunu düşünmüştüm. En iyi oyuncular bir araya geldiğinde hepsinin arabaları, saatleri ve paraları var. Birbirleriyle asıl rekabet ettikleri ve birbirlerini etkilemeye çalıştıkları konu, kimin en çok çalıştığı oluyor. Scal'in duyduklarına göre Embiid'in yaklaşımı kesinlikle böyle değildi, hatta tam tersiydi. Bu, Sixers için bir problem değil mi? Yoksa LeBron gelip bu durumu düzeltmeye yardımcı olabilir mi?"
Paul ise Embiid'in çalışma alışkanlıklarının şu anda bir endişe kaynağı olduğu iddiasını reddetti ve yıldız pivotun sezon arası hazırlıkları hakkında olumlu bilgiler aldığını söyledi:
"Hayır, bu yaz Joel hakkında harika şeyler dışında hiçbir şey duymadım. Kariyerindeki en iyi fiziksel durumda olduğunu duydum. Bütün yaz boyunca sağlıklıydı. Scal'in söylediklerine gelirsek, evet, normalde durum böyledir. Çok sayıda ABD Milli Takımı'nın çevresinde bulundum. Dolayısıyla evet, böyle bir şey var ama bunun bu olay için geçerli olduğunu düşünmüyorum."
Bu açıklamalar, kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Philadelphia'nın kritik bir sezona hazırlandığı dönemde geldi.
76ers, geçen sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı'nda yedinci sırayı aldı. Playoffların ilk turunda Boston Celtics'i yedi maç sonunda eleyen Philadelphia, ikinci turda ise New York Knicks'e karşı oynadığı dört maçı da kaybederek elendi.
Embiid, sağlıklı olduğu dönemde Philadelphia'nın en üretken oyuncularından biri olmayı sürdürdü. 38 karşılaşmada görev yapan yıldız pivot, 26.9 sayı, 7.7 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakaladı.
Maç başına 31.6 dakika sahada kalan Embiid, saha içinden yüzde 48.9, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 33.3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 85.4 isabet kaydetti.
Philadelphia açısından asıl sorun Embiid'in istatistiksel üretiminden çok sahada kalabilmesi oldu. Tecrübeli yıldız, takımın 82 normal sezon karşılaşmasının yalnızca 38'inde forma giyebildi. Tyrese Maxey 70, VJ Edgecombe ise 75 maçta görev yaptı.
76ers daha sonra yıldızlarının çevresinde önemli kadro değişikliklerine gitti. Paul George'u Jaylen Brown karşılığında Boston Celtics'e gönderen Philadelphia, LeBron James ile iki yıllık minimum kontrat imzaladı. Takım ayrıca Dean Wade, Anfernee Simons ve Kentavious Caldwell-Pope'u kadrosuna kattı.
Bu hamlelerin ardından Philadelphia'nın yeni çekirdeğini Embiid, Brown, Maxey ve Edgecombe oluştururken James de takıma önemli bir tecrübe ve liderlik katkısı sağlayacak.
Sixers, geçen sezonki 45 galibiyetlik derecesinin üzerine çıkmaya çalışırken Embiid'in sağlıklı, formda ve yeni sezona hazır olmasına güveniyor.