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Aston Villa'da Konsa'nın yeri doldu

Aston Villa, Southampton forması giyen İngiliz stoper Taylor Harwood-Bellis'in transferini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 14:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Aston Villa'da Konsa'nın yeri doldu
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İngiliz ekibi, Southampton forması giyen stoper Taylor Harwood-Bellis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 30 MİLYON STERLİNLİK TRANSFER

Daha önce aktarılan bilgilere göre Aston Villa, transfer için Southampton'a 25 milyon sterlin bonservis bedeli ve 5 milyon sterlin bonus olmak üzere toplam 30 milyon sterline ulaşabilecek bir paket ödeyecek.

KONSA'NIN YERİNE GELDİ

Aston Villa, Ezri Konsa'nın ayrılığının ardından savunma hattındaki boşluğu doldurmak için Harwood-Bellis transferine yönelmişti.

İngiliz stoper, transferin resmileşmesiyle birlikte Aston Villa'nın yeni oyuncusu oldu.

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