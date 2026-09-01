Aston Villa'da Konsa'nın yeri doldu

İngiliz ekibi, Southampton forması giyen stoper Taylor Harwood-Bellis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 30 MİLYON STERLİNLİK TRANSFER
Daha önce aktarılan bilgilere göre Aston Villa, transfer için Southampton'a 25 milyon sterlin bonservis bedeli ve 5 milyon sterlin bonus olmak üzere toplam 30 milyon sterline ulaşabilecek bir paket ödeyecek.
KONSA'NIN YERİNE GELDİ
Aston Villa, Ezri Konsa'nın ayrılığının ardından savunma hattındaki boşluğu doldurmak için Harwood-Bellis transferine yönelmişti.
İngiliz stoper, transferin resmileşmesiyle birlikte Aston Villa'nın yeni oyuncusu oldu.
Daha önce aktarılan bilgilere göre Aston Villa, transfer için Southampton'a 25 milyon sterlin bonservis bedeli ve 5 milyon sterlin bonus olmak üzere toplam 30 milyon sterline ulaşabilecek bir paket ödeyecek.
KONSA'NIN YERİNE GELDİ
Aston Villa, Ezri Konsa'nın ayrılığının ardından savunma hattındaki boşluğu doldurmak için Harwood-Bellis transferine yönelmişti.
İngiliz stoper, transferin resmileşmesiyle birlikte Aston Villa'nın yeni oyuncusu oldu.