Malick Fofana son anda karar değiştirdi!

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Malick Fofana cephesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Günün ilk saatlerinde Sunderland, Lyon ile Fofana'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Fransız ekibi oyuncuya İngiltere'ye gitmesi için izin verirken, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından Sunderland ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyordu.
Ancak transfer tamamlanmadan Crystal Palace son anda devreye girdi ve bütün planları değiştirdi.
SUNDERLAND'A GİDERKEN PALACE ARAYA GİRDİ
Sporx'te günün erken saatlerinde yer alan haberde Sunderland'ın Lyon ile 30 milyon euro artı bonuslar üzerinden sözlü anlaşmaya vardığı ve Fofana'nın sağlık kontrolü için İngiltere'ye hareket ettiği belirtilmişti.
L'Equipe daha sonra Crystal Palace'ın Sunderland anlaşmasını bozmak için daha yüksek bir teklif sunduğunu duyurdu. Londra ekibinin devreye girmesinin ardından Fofana'nın transfer rotası değişti.
The Guardian da Crystal Palace'ın Lyon ile yaklaşık 37 milyon euroluk bir anlaşmaya ulaştığını ve Fofana'nın teknik direktör Pierre Sage ile yaptığı görüşmenin ardından Londra ekibine gitmeye daha sıcak baktığını aktardı.
FOFANA CRYSTAL PALACE'I SEÇTİ
L'Equipe'in son bilgisine göre görüşmelerde bir adım daha atıldı ve Malick Fofana, Crystal Palace'a transfer olmayı tercih etti.
Anlaşmanın bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon euroya ulaşacağı ve Lyon'un yaz boyunca oyuncu için talep ettiği rakama böylece oldukça yaklaşacağı belirtildi.
Fofana'nın Crystal Palace ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Böylece birkaç saat önce Sunderland oyuncusu olmaya çok yakın görünen Belçikalı yıldız, transfer döneminin en dikkat çekici son dakika değişikliklerinden birine imza atarak Londra'nın yolunu tutacak.
PIERRE SAGE FAKTÖRÜ
Crystal Palace cephesindeki önemli ayrıntılardan biri de teknik direktör Pierre Sage oldu.
Daha önce Lyon'da görev yapan Sage'in Fofana'yı yakından tanıdığı ve genç oyuncuyla doğrudan görüşerek Palace projesini anlattığı belirtildi. İngiliz basını da bu görüşmenin oyuncunun tercihini Londra ekibinden yana kullanmasında etkili olduğunu aktardı.
LYON'DA 19 GOL, 8 ASİST
31 Mart 2005 doğumlu Fofana, Gent altyapısından yetiştikten sonra Ocak 2024'te 17 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu. Fransız kulübüyle çıktığı 84 resmi karşılaşmada 19 gol ve 8 asist üretti.
Ligue 1'de Lyon formasıyla 60 maçta 11 gol ve 5 asist kaydeden Fofana, özellikle sürati, bire birdeki etkinliği ve her iki kanatta da görev yapabilmesiyle Avrupa'nın önemli genç hücum oyuncuları arasına girdi.
Lyon'un yaklaşık 17 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncudan bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon euro gelir elde etmesi halinde Fransız ekibi önemli bir transfer kârı da sağlamış olacak.
Ancak transfer tamamlanmadan Crystal Palace son anda devreye girdi ve bütün planları değiştirdi.
SUNDERLAND'A GİDERKEN PALACE ARAYA GİRDİ
Sporx'te günün erken saatlerinde yer alan haberde Sunderland'ın Lyon ile 30 milyon euro artı bonuslar üzerinden sözlü anlaşmaya vardığı ve Fofana'nın sağlık kontrolü için İngiltere'ye hareket ettiği belirtilmişti.
L'Equipe daha sonra Crystal Palace'ın Sunderland anlaşmasını bozmak için daha yüksek bir teklif sunduğunu duyurdu. Londra ekibinin devreye girmesinin ardından Fofana'nın transfer rotası değişti.
The Guardian da Crystal Palace'ın Lyon ile yaklaşık 37 milyon euroluk bir anlaşmaya ulaştığını ve Fofana'nın teknik direktör Pierre Sage ile yaptığı görüşmenin ardından Londra ekibine gitmeye daha sıcak baktığını aktardı.
FOFANA CRYSTAL PALACE'I SEÇTİ
L'Equipe'in son bilgisine göre görüşmelerde bir adım daha atıldı ve Malick Fofana, Crystal Palace'a transfer olmayı tercih etti.
Anlaşmanın bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon euroya ulaşacağı ve Lyon'un yaz boyunca oyuncu için talep ettiği rakama böylece oldukça yaklaşacağı belirtildi.
Fofana'nın Crystal Palace ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Böylece birkaç saat önce Sunderland oyuncusu olmaya çok yakın görünen Belçikalı yıldız, transfer döneminin en dikkat çekici son dakika değişikliklerinden birine imza atarak Londra'nın yolunu tutacak.
PIERRE SAGE FAKTÖRÜ
Crystal Palace cephesindeki önemli ayrıntılardan biri de teknik direktör Pierre Sage oldu.
Daha önce Lyon'da görev yapan Sage'in Fofana'yı yakından tanıdığı ve genç oyuncuyla doğrudan görüşerek Palace projesini anlattığı belirtildi. İngiliz basını da bu görüşmenin oyuncunun tercihini Londra ekibinden yana kullanmasında etkili olduğunu aktardı.
LYON'DA 19 GOL, 8 ASİST
31 Mart 2005 doğumlu Fofana, Gent altyapısından yetiştikten sonra Ocak 2024'te 17 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu. Fransız kulübüyle çıktığı 84 resmi karşılaşmada 19 gol ve 8 asist üretti.
Ligue 1'de Lyon formasıyla 60 maçta 11 gol ve 5 asist kaydeden Fofana, özellikle sürati, bire birdeki etkinliği ve her iki kanatta da görev yapabilmesiyle Avrupa'nın önemli genç hücum oyuncuları arasına girdi.
Lyon'un yaklaşık 17 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncudan bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon euro gelir elde etmesi halinde Fransız ekibi önemli bir transfer kârı da sağlamış olacak.