Samsunspor 150 bine aldı, 7 milyona satıyor!

Samsunspor'da transfer döneminin son bölümünde önemli bir ayrılık yaşanmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Qadsiah ile Samsunspor, Ali Badra Diabate'nin transferi için 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Kulüpler bonservis bedelinde el sıkışırken, transferin tamamlanması için 7 milyon euroluk ödemenin taksitlendirilmesi ve ödeme takvimi konusunda görüşmeler devam ediyor.
DAHA ÖNCE GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ
Al-Qadsiah'ın Diabate'ye ilgisi yeni değil.
Suudi Arabistan ekibi ağustos ayının başında genç stoper için Samsunspor'un kapısını çalmış ve ilk etapta 6 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmuştu. O dönem teklifin 4,5 milyon eurosunun peşin, kalan 1,5 milyon eurosunun ise taksitlerle ödenmesinin planlandığı aktarılmış ancak Samsunspor teklifi kabul etmemişti.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da daha sonra Diabate için Suudi Arabistan'dan 6+1 ve 7+1 milyon euroluk teklifler aldıklarını ancak bunları geri çevirdiklerini açıklamıştı.
Yıldırım, genç savunmacının gelişimine güvendiklerini belirtirken hedeflerinin Diabate'yi ilerleyen dönemde en az 10 milyon euroya satmak olduğunu söylemişti.
Ancak transfer döneminin son bölümünde yeniden başlayan görüşmelerin ardından taraflar bu kez 7 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaşma noktasına geldi.
150 BİN EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Samsunspor'un Diabate transferinden elde edeceği kâr ise dikkat çekici seviyede.
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre Karadeniz ekibi, başka kulüplerin 750-800 bin euro seviyesinde teklifler yaptığı Diabate'yi yalnızca 150 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı başardı.
Çapa, oyuncuyu Samsunspor projesini anlatarak ikna ettiklerini ve Diabate'nin kariyerini gelecekte Avrupa'nın beş büyük liginden birinde sürdürebileceğine inandığını ifade etmişti.
Böylece transfer 7 milyon euro karşılığında tamamlanırsa Samsunspor, yaklaşık 150 bin euroya aldığı futbolcudan 46 kattan fazla bonservis geliri elde etmiş olacak.
SAMSUNSPOR'DAKİ İSTATİSTİKLERİ
Diabate, Samsunspor'a geldikten sonra ilk etapta savunma rotasyonunda görev yaptı.
19 yaşındaki futbolcu 2025/26 sezonunda Süper Lig'de 6 karşılaşmaya çıktı, 3 kez ilk 11'de yer aldı ve 1 asist yaptı. Genç savunmacı Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada forma giydi.
2026/27 sezonuna ise çok daha önemli bir rol üstlenerek başlayan Diabate, Samsunspor'un oynadığı ilk 2 Süper Lig karşılaşmasına da ilk 11'de başladı ve 180 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda gol ya da asist üretemedi.
Kulüpler bonservis bedelinde el sıkışırken, transferin tamamlanması için 7 milyon euroluk ödemenin taksitlendirilmesi ve ödeme takvimi konusunda görüşmeler devam ediyor.
DAHA ÖNCE GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ
Al-Qadsiah'ın Diabate'ye ilgisi yeni değil.
Suudi Arabistan ekibi ağustos ayının başında genç stoper için Samsunspor'un kapısını çalmış ve ilk etapta 6 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmuştu. O dönem teklifin 4,5 milyon eurosunun peşin, kalan 1,5 milyon eurosunun ise taksitlerle ödenmesinin planlandığı aktarılmış ancak Samsunspor teklifi kabul etmemişti.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da daha sonra Diabate için Suudi Arabistan'dan 6+1 ve 7+1 milyon euroluk teklifler aldıklarını ancak bunları geri çevirdiklerini açıklamıştı.
Yıldırım, genç savunmacının gelişimine güvendiklerini belirtirken hedeflerinin Diabate'yi ilerleyen dönemde en az 10 milyon euroya satmak olduğunu söylemişti.
Ancak transfer döneminin son bölümünde yeniden başlayan görüşmelerin ardından taraflar bu kez 7 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaşma noktasına geldi.
150 BİN EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Samsunspor'un Diabate transferinden elde edeceği kâr ise dikkat çekici seviyede.
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre Karadeniz ekibi, başka kulüplerin 750-800 bin euro seviyesinde teklifler yaptığı Diabate'yi yalnızca 150 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı başardı.
Çapa, oyuncuyu Samsunspor projesini anlatarak ikna ettiklerini ve Diabate'nin kariyerini gelecekte Avrupa'nın beş büyük liginden birinde sürdürebileceğine inandığını ifade etmişti.
Böylece transfer 7 milyon euro karşılığında tamamlanırsa Samsunspor, yaklaşık 150 bin euroya aldığı futbolcudan 46 kattan fazla bonservis geliri elde etmiş olacak.
SAMSUNSPOR'DAKİ İSTATİSTİKLERİ
Diabate, Samsunspor'a geldikten sonra ilk etapta savunma rotasyonunda görev yaptı.
19 yaşındaki futbolcu 2025/26 sezonunda Süper Lig'de 6 karşılaşmaya çıktı, 3 kez ilk 11'de yer aldı ve 1 asist yaptı. Genç savunmacı Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada forma giydi.
2026/27 sezonuna ise çok daha önemli bir rol üstlenerek başlayan Diabate, Samsunspor'un oynadığı ilk 2 Süper Lig karşılaşmasına da ilk 11'de başladı ve 180 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda gol ya da asist üretemedi.