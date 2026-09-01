Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!

Fenerbahçe, Olympique Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood'un bonservis bedelinin 50 milyon euro olarak gösterildiği ve sosyal medyada dolaşıma sokulan belgenin sahte olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğunu, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de gerekli işlemlerin başlatılması için harekete geçildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den açıklama 👇 https://t.co/jZrNZZeO4B
— Sporx (@sporx) September 1, 2026