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Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!

Fenerbahçe, Mason Greenwood'un bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu yönünde sosyal medyada yayılan belgenin sahte olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 17:19
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
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Fenerbahçe, Olympique Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood'un bonservis bedelinin 50 milyon euro olarak gösterildiği ve sosyal medyada dolaşıma sokulan belgenin sahte olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğunu, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de gerekli işlemlerin başlatılması için harekete geçildiğini duyurdu.





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