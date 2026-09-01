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Gaziantep'te Mirel Radoi dönemi 132 gün sürdü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını 132 günde ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 12:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep'te Mirel Radoi dönemi 132 gün sürdü
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Gaziantep FK'de 132 günlük görev süresinde 7 lig maçına çıkan teknik direktör Mirel Radoi, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile devam edip, sezonu Mirel Radoi ile kapattı.

Gaziantep temsilcisiyle 22 Nisan 2026'da 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Rumen teknik adam, 132 gün sonra kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Tek galibiyeti var

Radoi, Gaziantep FK ile geçen sezon kötü bir performans gösterdi.

Geçen sezon Eyüpspor'a 3-0, Beşiktaş'a 2-0, Göztepe ve Başakşehir'e 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlı takım, bu sezona ise aslında iyi başladı.

Sezonun ilk maçında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra son olarak Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi.



Gaziantep FK


Takımla çıktığı 7 karşılaşmada sadece 4 puan toplayabilen Rumen teknik adam, maç başına yakaladığı 0,57 puan ortalamasıyla beklentilerin uzağında kaldı.

Gol yollarında sıkıntı yaşadı

Radoi yönetimindeki 7 maçta Gaziantep FK, gol yollarında sıkıntı yaşadı.

Geçen sezonki 4 müsabakanın sadece 2'sinde gol bulabilen Gaziantep temsilcisi, bu sezon çıktığı 3 maçta da birer gol atabildi.

Rumen çalıştırıcının idaresinde 7 maçın 5'inde birer gol bulan Gaziantep FK, 2 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı, hiçbir müsabakada birden fazla gol atamadı.

Radoi yönetiminde Gaziantep FK, attığı 5 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

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