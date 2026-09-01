01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
16:00
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
17:00
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
20:00
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
20:00
01 Eylül
Swansea City-Watford
21:45
01 Eylül
West Ham United-Wolves
21:45

Beşiktaş'tan ayrıldı, Başakşehir'e gidiyor!

Başakşehir, Beşiktaş ile yollarını ayıran Boşnak ön libero Amir Hadziahmetovic'in peşine düştü

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 10:00
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan ayrıldı, Başakşehir'e gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Başakşehir, Beşiktaş ile yollarını ayıran Boşnak ön libero Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hull City'de oynayan Hadziahmetovic, 37 Championship mücadelesinde forma giymiş ve Kaplanlar'ın Premier Lig yürüyüşüne 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Daha önce Konyaspor ve Çaykur Rizespor formalarını da terleten 28 yaşındaki oyuncu, tercih hakkını Başakşehir'den yana kullandı. 





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.