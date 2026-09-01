Başakşehir, Beşiktaş ile yollarını ayıran Boşnak ön libero Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hull City'de oynayan Hadziahmetovic, 37 Championship mücadelesinde forma giymiş ve Kaplanlar'ın Premier Lig yürüyüşüne 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Daha önce Konyaspor ve Çaykur Rizespor formalarını da terleten 28 yaşındaki oyuncu, tercih hakkını Başakşehir'den yana kullandı.
Daha önce Konyaspor ve Çaykur Rizespor formalarını da terleten 28 yaşındaki oyuncu, tercih hakkını Başakşehir'den yana kullandı.