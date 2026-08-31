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Trabzonspor, 90'da yıkıldı: Ligde yine puan kaybı!

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Amedspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Trabzonspor, ligde ilk kez kaybetti. Bordo-mavililer, 3 haftada ikinci kez sahadan puan kaybıyla ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 23:30 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 23:48
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, 90'da yıkıldı: Ligde yine puan kaybı!
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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Amedspor deplasmanına konuk oldu. Diyarbakır Stadyumu'ndaki maçta Trabzonspor, 2-1'lik skorla kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRABZONSPOR'DA SALAH SAHNEDE

Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 11. dakikada attığı golle Amedspor deplasmanında 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK

Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Noah Saviolo, sakatlık yaşamasının ardından 34. dakikada yerini Aral Şimşir'e bıraktı.

AMEDSPOR BERABERLİK GOLÜNÜ BULDU

Amedspor, Trabzonspor karşısında 45+4. dakikada Yira Collins Sor'un golüyle 1-1'lik beraberlik golünü buldu. Amedspor, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Bu penaltıda topun başına geçen Mbaye Diagne, başarılı kurtarışlara imza atan kaleci Andre Onana'yı geçemedi. Dönen topta Yira Collins Sor, topu ağlara gönderdi.

AMEDSPOR ÖNE GEÇTİ VE KAZANDI



Trabzonspor


Amedspor, 90. dakikada Gift Orban'ın golüyle Trabzonspor'u 2-1 yendi.



Trabzonspor, ligde bu sezon ilk kez kaybetti ve sahadan 2. kez puan kaybıyla ayrıldı. Trabzonspor, ligde 4 puanda kaldı. Amedspor, 6 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Amedspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN KADROSU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a karşı oynanan karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler maçında kadroda değişikliklere gitti.

Bordo-mavili ekip, Diyarbakır'daki mücadeleye Andre Onana, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Fabinho, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu ilk 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili ekipte yedek kulübesinde Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Umut Nayir, görev bekledi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Folcarelli karşılaşmada forma giymedi.

Öte yandan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmayı tribünden izledi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde Diyarbakır Stadı çevresinde toplanan taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerlerini alırken, stat çevresinde de maç heyecanı yaşandı.

Tribünlere Türkçe ve Kürtçe, "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" yazılı pankart asıldı.

Stattaki ekranda "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazısı yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikadaki Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Sor'un şutunda kaleci Onana topu çıkardı.

11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Onana ceza sahasının dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Dia Saba'nın pasında topla buluşan Sor'ın sert şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Krasniqi'nin pasında ceza sahanın içinde Diagne'nin dokunduğu top, direğin yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan dndü. Pozusyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


70. dakikada Trabzonspor atağında Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Lafont, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

74. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

90. dakikada Mehmet Yeşil'in pasında Orban, kale önünde topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Umut Meraş, Bates (Dk. 61Mehmet Yeşil), Dellova, Raveloson, Gökhan Gül (Dk. 61 Furkan Soyalp), Sor (Dk. 50 Orban) , Dia Saba, Diagne (Dk. 79 Cisse), Ballet, Krasniqi

Trabzonspor: Onana, Tavares (Dk. 58 Ozan Tufan), Muçi (Dk. 71 Pina), Salah, Savic, Mustafa Eskihellaç, Nwaiwu, Onuachu, Cabral (Dk. 71 Metehan Mimaroğlu), Melih Kabasakal, Saviolo (Dk. 34 Aral Şimşir)

Goller: Dk. 11 Muhammed Salah (Trabzonspor) Dk. 45 Sor, Dk. 90 Orban (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Dk. 39 Sidny Lopes Cabral, Dk. 44 Nwaiwu (Trabzonspor), Dk. 75 Ballet, Dk. 84 Umut Meraş, Dk. 86 Furkan Soyalp, Dk. 90 Orban (Amed Sportif Faliyetler)

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