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2 yaz önce Galatasaray istiyordu; 37.5 milyona imza!

Bayer Leverkusen, Strasbourg forması giyen Guela Doué transferinde mutlu sona ulaştı

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 11:28
Haber: Sporx.com dış haberler
2 yaz önce Galatasaray istiyordu; 37.5 milyona imza!
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Bayer Leverkusen, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala savunmasına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibinin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Strasbourg'un sağ beki Guela Doue için tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

37.5 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Bayer Leverkusen ile Strasbourg arasındaki anlaşmanın toplam büyüklüğü bonuslarla birlikte 37.5 milyon euroya ulaşacak.

Doue'nin de Leverkusen'e transfer olmak istediğini kulübüne bildirdiği ve Strasbourg tarafından sağlık kontrolleri için Almanya'ya gitmesine izin verildiği kaydedildi. Transferin tamamlanması için sağlık kontrolleri ve resmi imzaların kaldığı ifade edildi.

Alman basınında bonservis rakamına ilişkin farklı bilgiler de yer aldı. Sky Almanya kaynaklı haberde Leverkusen'in 30 milyon euro garanti ücret ödeyeceği ve bonuslarla rakamın 35 milyon euro seviyesine çıkabileceği öne sürüldü. Kulüpler henüz transfer bedelini resmen açıklamadı.

LEVERKUSEN'İN SAĞ BEKTEKİ İLK TERCİHİ

Leverkusen yönetiminin transfer döneminin son bölümündeki önceliklerinden biri sağ bek takviyesiydi. Guela Doue de bu bölge için listenin ilk sırasına yükseldi.

Strasbourg başlangıçta oyuncusu için 35-40 milyon euro bandında bir beklentiye sahipti. Doue'nin ise Bundesliga ekibinin projesine sıcak baktığı ve eski Leverkusen futbolcularından kulüp hakkında bilgi aldığı öne sürülmüştü.

GALATASARAY'A İMZA ATMAYA ÇOK YAKLAŞMIŞTI

Guela Doue ismi Türk futbolseverler için hiç yabancı değil.

Galatasaray, 2024 yaz transfer döneminde sağ bek arayışları kapsamında o dönem Rennes forması giyen genç futbolcu için uzun süre görüşmeler gerçekleştirmişti.

Haziran 2024'te sarı-kırmızılıların Rennes'e yaklaşık 8 milyon euroluk teklif yaptığı, Fransız ekibinin ise 10 milyon euro ve bonuslar talep ettiği belirtilmişti. Galatasaray'ın Doue'ye uzun süreli sözleşme önerdiği de aktarılmıştı.

Görüşmeler ilerledikçe taraflar birbirine daha da yaklaştı. 18 Temmuz'da L'Équipe, Galatasaray'ın Rennes'e 6 milyon euro artı bonuslar içeren resmi teklif yaptığını ve İstanbul seçeneğinin Doue açısından ciddi bir ihtimal haline geldiğini yazdı.

Bir gün sonra Türkiye'deki birçok kaynak, Galatasaray'ın Rennes ile 6 milyon euro + 2 milyon euro bonus, oyuncuyla ise yıllık 1.2 milyon eurodan dört yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Doue'nin İstanbul'a gelişi için hazırlık yapıldığı dahi haberleştirilmişti.

TRANSFER NEDEN OLMADI?

Buna karşın bitti gözüyle bakılan transfer birkaç gün içerisinde rafa kalktı.

Sürecin neden sonuçlanmadığı konusunda dönemin haberlerinde iki farklı anlatım bulunuyor. Fransız kaynaklara dayanan haberlerde Doue'nin Galatasaray yerine kariyerine Fransa'da devam etmeyi tercih ettiği ve sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmediği belirtildi.

Türkiye'deki bazı haberlerde ise oyuncunun temsilcisinin sözleşmeye koydurmak istediği fesih şartlarının Galatasaray tarafından kabul edilmediği ve sarı-kırmızılıların bu nedenle transferden çekildiği öne sürüldü.

Doue kısa süre sonra Strasbourg'a transfer oldu. Fransız ekibinin Rennes'e 6.5 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemeyi kabul ettiği ve futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu.

İKİ YILDA DEĞERİNİ KATLADI

Strasbourg'un yaklaşık iki yıl önce 6-8 milyon euro bandındaki bir operasyonla kadrosuna kattığı Doue'nin şimdi bonuslarla 37.5 milyon euroyu bulabilecek bir paketle Leverkusen'e gitmeye hazırlanması dikkat çekti.

23 yaşındaki savunmacı, Strasbourg'daki özellikle ikinci sezonunda hücum katkısını da artırarak Avrupa'nın dikkat çeken sağ beklerinden biri haline geldi.

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