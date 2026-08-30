30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-147'
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-051'
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-048'
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-06'
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Ağustos
Cagliari-Inter
0-1DA
30 Ağustos
Lazio-Genoa
1-0DA
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
1-0DA

İsmail Kartal: "İrfan Can oynar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 20:58 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 21:03
İsmail Kartal: 'İrfan Can oynar'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımın ligdeki şampiyonluk mücadelesine dikkat çeken Kartal, Samsunspor deplasmanında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

"3 PUAN İÇİN GELDİK"

İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. O bizim için geride kaldı artık. Bu akşam lig gerçeğimiz var. Ligdeki şampiyonluk mücadelemiz için, 3 puan için geldik. Samsunspor iyi takım. Neler yapabileceklerini biliyorum. Çalışabildiğimiz kadar çalıştık. 3 puanı alıp evimize mutlu dönmek istiyoruz."

"LYON GERİDE KALDI"

Lyon maçında yaşanan mutluluğu Fenerbahçe'nin standardı haline getirmek istediklerini belirten Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Lyon maçında yaşattığımız mutluluğu, Fenerbahçe'nin standardı olarak hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Lyon geride kaldı. Önümüzde Samsunspor maçı ve Beşiktaş maçını düşünüyoruz. Kendimize yakışan oyunla 3 puan almak istiyoruz."

İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI

İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin farklı hücum pozisyonlarında görev yapabildiğini belirterek şunları söyledi:

"İrfan Can Kahveci'nin sağ kanat, sol kanat ve 10 numarada oynayabildiğini biliyorum. Eskisinden beri kendisini tanıyorum. Bu akşam kendisine bir görev verdik. İnşallah iyi değerlendirir."

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