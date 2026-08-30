Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın ligdeki şampiyonluk mücadelesine dikkat çeken Kartal, Samsunspor deplasmanında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.
"3 PUAN İÇİN GELDİK"
İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. O bizim için geride kaldı artık. Bu akşam lig gerçeğimiz var. Ligdeki şampiyonluk mücadelemiz için, 3 puan için geldik. Samsunspor iyi takım. Neler yapabileceklerini biliyorum. Çalışabildiğimiz kadar çalıştık. 3 puanı alıp evimize mutlu dönmek istiyoruz."
"LYON GERİDE KALDI"
Lyon maçında yaşanan mutluluğu Fenerbahçe'nin standardı haline getirmek istediklerini belirten Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Lyon maçında yaşattığımız mutluluğu, Fenerbahçe'nin standardı olarak hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Lyon geride kaldı. Önümüzde Samsunspor maçı ve Beşiktaş maçını düşünüyoruz. Kendimize yakışan oyunla 3 puan almak istiyoruz."
İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI
İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin farklı hücum pozisyonlarında görev yapabildiğini belirterek şunları söyledi:
"İrfan Can Kahveci'nin sağ kanat, sol kanat ve 10 numarada oynayabildiğini biliyorum. Eskisinden beri kendisini tanıyorum. Bu akşam kendisine bir görev verdik. İnşallah iyi değerlendirir."
"3 PUAN İÇİN GELDİK"
İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. O bizim için geride kaldı artık. Bu akşam lig gerçeğimiz var. Ligdeki şampiyonluk mücadelemiz için, 3 puan için geldik. Samsunspor iyi takım. Neler yapabileceklerini biliyorum. Çalışabildiğimiz kadar çalıştık. 3 puanı alıp evimize mutlu dönmek istiyoruz."
"LYON GERİDE KALDI"
Lyon maçında yaşanan mutluluğu Fenerbahçe'nin standardı haline getirmek istediklerini belirten Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Lyon maçında yaşattığımız mutluluğu, Fenerbahçe'nin standardı olarak hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Lyon geride kaldı. Önümüzde Samsunspor maçı ve Beşiktaş maçını düşünüyoruz. Kendimize yakışan oyunla 3 puan almak istiyoruz."
İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI
İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin farklı hücum pozisyonlarında görev yapabildiğini belirterek şunları söyledi:
"İrfan Can Kahveci'nin sağ kanat, sol kanat ve 10 numarada oynayabildiğini biliyorum. Eskisinden beri kendisini tanıyorum. Bu akşam kendisine bir görev verdik. İnşallah iyi değerlendirir."