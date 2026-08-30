Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasının ardından savunma hattını Kojo Peprah Oppong ile güçlendirdi. Nice'ten transfer edilen 22 yaşındaki Ganalı stoperin kariyerindeki yükselişin perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oppong'un İsveç ekibi Norrköping'e transferinde rol oynayan eski sportif direktör Tony Martinsson, genç oyuncunun ilk dönemini ve gelişimini Türkiye Gazetesi'ne anlattı.
"BÜYÜK BİR POTANSİYEL GÖRDÜK"
Oppong'un Kasım 2022'de Gana'dan İsveç'e gelerek Norrköping'de deneme antrenmanlarına katıldığını belirten Martinsson, genç oyuncunun kısa sürede dikkatlerini çektiğini söyledi.
Martinsson, "Ben sportif direktörüydüm ve o zamanki antrenörümüz Glen Riddersholm onda büyük bir potansiyel gördü ve Gana'ya dönmeden önceki son gün onunla sözleşme imzaladık." ifadelerini kullandı.
"FRANSA'DA DAHA DA GELİŞTİ"
Oppong'un kişiliği, karakteri ve fiziksel özellikleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Martinsson, genç stoperin Fransa'da tekniğini de geliştirdiğini ifade etti.
Martinsson, "O, her zaman ileriye doğru savunma yapar ve topu kazanmak için gerçekten her zaman cesaretini gösterir. Oppong, ayrıca savunma oyununda hızlı tepki veren ve güçlü bir oyuncu." dedi.
"BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAMAYI HAK EDİYOR"
Fenerbahçe'nin Oppong için doğru bir tercih olduğunu söyleyen Martinsson, genç futbolcunun sarı-lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını belirtti.
Tecrübeli futbol adamı, Oppong'un birkaç yıl içerisinde daha yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın başka liglerine transfer olabileceğini de ifade etti.
"REKABETE HAZIR"
Oppong'un Fenerbahçe'deki forma rekabetine hazır olduğunu belirten Martinsson, genç stoperin mevcut oyunculardan da çok şey öğrenebileceğini söyledi.
Martinsson, "Fenerbahçe'de ilk on birde yer alabilmek için her zaman sonuna kadar mücadele edecek." ifadelerini kullandı.
"BASKIYLA BAŞA ÇIKAR"
Fenerbahçe taraftarının yaratacağı atmosferin Oppong üzerindeki etkisine de değinen Martinsson, Ganalı futbolcunun zihinsel olarak güçlü olduğunu vurguladı.
Martinsson, "O, zihinsel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Bu yüzden kendini adamış, fanatik taraftarların baskılarıyla her zaman başa çıkacaktır." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
"BÜYÜK BİR POTANSİYEL GÖRDÜK"
Oppong'un Kasım 2022'de Gana'dan İsveç'e gelerek Norrköping'de deneme antrenmanlarına katıldığını belirten Martinsson, genç oyuncunun kısa sürede dikkatlerini çektiğini söyledi.
Martinsson, "Ben sportif direktörüydüm ve o zamanki antrenörümüz Glen Riddersholm onda büyük bir potansiyel gördü ve Gana'ya dönmeden önceki son gün onunla sözleşme imzaladık." ifadelerini kullandı.
"FRANSA'DA DAHA DA GELİŞTİ"
Oppong'un kişiliği, karakteri ve fiziksel özellikleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Martinsson, genç stoperin Fransa'da tekniğini de geliştirdiğini ifade etti.
Martinsson, "O, her zaman ileriye doğru savunma yapar ve topu kazanmak için gerçekten her zaman cesaretini gösterir. Oppong, ayrıca savunma oyununda hızlı tepki veren ve güçlü bir oyuncu." dedi.
"BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAMAYI HAK EDİYOR"
Fenerbahçe'nin Oppong için doğru bir tercih olduğunu söyleyen Martinsson, genç futbolcunun sarı-lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını belirtti.
Tecrübeli futbol adamı, Oppong'un birkaç yıl içerisinde daha yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın başka liglerine transfer olabileceğini de ifade etti.
"REKABETE HAZIR"
Oppong'un Fenerbahçe'deki forma rekabetine hazır olduğunu belirten Martinsson, genç stoperin mevcut oyunculardan da çok şey öğrenebileceğini söyledi.
Martinsson, "Fenerbahçe'de ilk on birde yer alabilmek için her zaman sonuna kadar mücadele edecek." ifadelerini kullandı.
"BASKIYLA BAŞA ÇIKAR"
Fenerbahçe taraftarının yaratacağı atmosferin Oppong üzerindeki etkisine de değinen Martinsson, Ganalı futbolcunun zihinsel olarak güçlü olduğunu vurguladı.
Martinsson, "O, zihinsel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Bu yüzden kendini adamış, fanatik taraftarların baskılarıyla her zaman başa çıkacaktır." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.