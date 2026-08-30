30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
21:30
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
21:30
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
19:00
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
21:30
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
18:30
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
16:00
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
16:00
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
16:00
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
18:30
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
18:00
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
20:30
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
22:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
19:30
30 Ağustos
Cagliari-Inter
21:45
30 Ağustos
Lazio-Genoa
21:45
30 Ağustos
Paris FC-Nice
16:00
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
18:15
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
21:45

Arca Çorum FK, Beşiktaş'a konuk olacak

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Arca Çorum FK, Beşiktaş'a konuk olacak
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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında  31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beşiktaş'tan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.





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