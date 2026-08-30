Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beşiktaş'tan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beşiktaş'tan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.