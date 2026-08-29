İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham ile Newcastle United karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Newcastle United, ikinci yarıda etkisini artırdı ve 62. dakikada Anthony Elanga'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 72. dakikada Yoane Wissa ile farkı 2'ye çıkardı.
Müsabakanın kalan bölümde başka gol olmadı ve Newcastle, Tottenham deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ligin ilk haftasında Liverpool ile berabere kalan Matthias Jaissle'nin ekibi ilk 4 puana yükseldi. Lige Brentford mağlubiyetiyle başlayan Tottenham puansız kaldı.
Premier Lig'in sonraki haftasında Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, Nottingham Forest'a konuk olacak. Newcastle ise Bournemouth'u ağırlayacak.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Newcastle United, ikinci yarıda etkisini artırdı ve 62. dakikada Anthony Elanga'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 72. dakikada Yoane Wissa ile farkı 2'ye çıkardı.
Müsabakanın kalan bölümde başka gol olmadı ve Newcastle, Tottenham deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ligin ilk haftasında Liverpool ile berabere kalan Matthias Jaissle'nin ekibi ilk 4 puana yükseldi. Lige Brentford mağlubiyetiyle başlayan Tottenham puansız kaldı.
Premier Lig'in sonraki haftasında Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, Nottingham Forest'a konuk olacak. Newcastle ise Bournemouth'u ağırlayacak.