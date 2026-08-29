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Newcastle, Tottenham'ı eli boş gönderdi

Newcastle United, Premier Lig'de Tottenham'ı deplasmanda 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 21:57
Newcastle, Tottenham'ı eli boş gönderdi
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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham ile Newcastle United karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Newcastle United, ikinci yarıda etkisini artırdı ve 62. dakikada Anthony Elanga'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 72. dakikada Yoane Wissa ile farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakanın kalan bölümde başka gol olmadı ve Newcastle, Tottenham deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Liverpool ile berabere kalan Matthias Jaissle'nin ekibi ilk 4 puana yükseldi. Lige Brentford mağlubiyetiyle başlayan Tottenham puansız kaldı.

Premier Lig'in sonraki haftasında Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, Nottingham Forest'a konuk olacak. Newcastle ise Bournemouth'u ağırlayacak.

 

 

 

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