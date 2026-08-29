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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Trabzonspor yenişemedi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik heyetlerin sahaya girmesiyle kısa süreli tartışma yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 19:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Trabzonspor yenişemedi
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Florya Metin Oktay Tesisleri Çim Saha'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla takımlar, sezona birer puanla başladı.

Öte yandan maçın ardından teknik heyetlerin sahaya girmesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandı.



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