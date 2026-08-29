Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Florya Metin Oktay Tesisleri Çim Saha'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla takımlar, sezona birer puanla başladı.
Öte yandan maçın ardından teknik heyetlerin sahaya girmesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Bu sonuçla takımlar, sezona birer puanla başladı.
Öte yandan maçın ardından teknik heyetlerin sahaya girmesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandı.