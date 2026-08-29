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Hull City'den 2 haftada 6 puan!

Premier Lig'in ikinci haftasında Hull City, deplasmanda Coventry'yi 1-0 yendi. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, ligde iki haftada 6 puana ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 18:54 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City'den 2 haftada 6 puan!
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Premier Lig'e çok iyi bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin ilk haftasında sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup eden Hull City, ikinci haftada ise Coventry deplasmanına konuk oldu ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Coventry deplasmanında Hull City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Liam Millar attı.



Hull City, bu sonucun ardından Premier Lig'de 2 hafta sonunda 6 puana ulaştı. Hull City gibi Premier Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Coventry ise ilk iki haftada puan alamadı.

Sezona 6 puanla başlayan Hull City'nin iki maçta kalesini gole kapatması da dikkat çekti.

Premier Lig'in gelecek haftasında Hull City, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Coventry, Manchester City deplasmanına gidecek.

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