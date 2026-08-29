Galatasaray'ın Rafael Leao transferinde yürüttüğü görüşmelerin dikkat çeken ayrıntısı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Milan ile bonservis konusunda anlaşmasının ardından Portekizli futbolcunun forma satışlarından pay talep ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın Milan ile 43+2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden üç gün önce el sıkıştığı, 27 yaşındaki futbolcunun da dün transfere "evet" cevabını verdi.
FORMA SATIŞINDAN PAY İSTEDİ
Galatasaray'ın Leao'ya yıllık 10 milyon Euro net maaş önerdiği, ayrıca 2 milyon Euro kolay bonus vermeyi kabul ettiği ifade edildi.
Transfer görüşmeleri sürerken Aston Villa'nın da Portekizli futbolcu için devreye girdiği belirtildi. İngiliz ekibinin Leao'ya yıllık 7-7,5 milyon Euro bandında maaş teklif ettiği aktarıldı.
Milliyet'in haberine göre bu süreçte Leao'nun Galatasaray'dan forma satışlarından pay talep ettiği ifade edildi. Portekizli futbolcunun bu isteğinin sarı-kırmızılı cephede şaşkınlık yarattığı ve pazarlıkların uzamasına neden olduğu belirtildi.
Aston Villa'nın maaş teklifinin Galatasaray'ın önerdiği rakamın altında kalmasının ardından transferin tamamlandığı aktarıldı.
4 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray'ın Rafael Leao ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıldız kanat oyuncusunu bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların Leao transferinin ardından iki yerli futbolcu için de çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Galatasaray'ın forvet bölgesi için Porto'dan Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istediği, savunmada ise Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i kiralamak amacıyla görüşmelere başladığı ifade edildi.
FORMA SATIŞINDAN PAY İSTEDİ
Galatasaray'ın Leao'ya yıllık 10 milyon Euro net maaş önerdiği, ayrıca 2 milyon Euro kolay bonus vermeyi kabul ettiği ifade edildi.
Transfer görüşmeleri sürerken Aston Villa'nın da Portekizli futbolcu için devreye girdiği belirtildi. İngiliz ekibinin Leao'ya yıllık 7-7,5 milyon Euro bandında maaş teklif ettiği aktarıldı.
Milliyet'in haberine göre bu süreçte Leao'nun Galatasaray'dan forma satışlarından pay talep ettiği ifade edildi. Portekizli futbolcunun bu isteğinin sarı-kırmızılı cephede şaşkınlık yarattığı ve pazarlıkların uzamasına neden olduğu belirtildi.
Aston Villa'nın maaş teklifinin Galatasaray'ın önerdiği rakamın altında kalmasının ardından transferin tamamlandığı aktarıldı.
4 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray'ın Rafael Leao ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıldız kanat oyuncusunu bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların Leao transferinin ardından iki yerli futbolcu için de çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Galatasaray'ın forvet bölgesi için Porto'dan Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istediği, savunmada ise Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i kiralamak amacıyla görüşmelere başladığı ifade edildi.