Portekiz Ligi'nin 4. haftasında Sporting, Rio Ave ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sporting, mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Sporting'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Flavio Gonçalves, 19. dakikada Geny Catamo ve 26 ile 37. dakikalarda Luis Suarez attı.
Bu sonucun ardından Sporting, ligde 10 puana ulaştı. Rio Ave, 3 puanda kaldı.
Sporting, ligin gelecek haftasında sahasında Nacional'i ağırlayacak. Rio Ave, Santa Clara deplasmanına gidecek.
Bu sonucun ardından Sporting, ligde 10 puana ulaştı. Rio Ave, 3 puanda kaldı.
Sporting, ligin gelecek haftasında sahasında Nacional'i ağırlayacak. Rio Ave, Santa Clara deplasmanına gidecek.