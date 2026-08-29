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28 Ağustos
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28 Ağustos
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1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
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28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
2-0
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
5-1
28 Ağustos
C.Palace-M.City
1-4
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
1-089'
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
2-0
28 Ağustos
Lille-PSG
2-2
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
2-3
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-4

Sporting, deplasmanda farklı kazandı

Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon, Rio Ave'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 00:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sporting, deplasmanda farklı kazandı
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Portekiz Ligi'nin 4. haftasında Sporting, Rio Ave ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sporting, mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Sporting'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Flavio Gonçalves, 19. dakikada Geny Catamo ve 26 ile 37. dakikalarda Luis Suarez attı.

Bu sonucun ardından Sporting, ligde 10 puana ulaştı. Rio Ave, 3 puanda kaldı.

Sporting, ligin gelecek haftasında sahasında Nacional'i ağırlayacak. Rio Ave, Santa Clara deplasmanına gidecek.

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