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Fisnik Asllani'den Galatasaray'a ret!

Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani, Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 17:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fisnik Asllani'den Galatasaray'a ret!
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Galatasaray'a Fisnik Asllani'den kötü haber geldi.

GALATASARAY'DAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray, Hoffenheim forması giyen 24 yaşındaki santrfora teklif götürdü.

GALATASARAY KABUL ETMEDİ

Kariyerinin şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmeyen Kosovalı santrfor, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.

SEZON PERFORMANSI

Hoffenheim forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Asllani, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun, Hoffenheim ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 



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