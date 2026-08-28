Fisnik Asllani'den Galatasaray'a ret!

Galatasaray'a Fisnik Asllani'den kötü haber geldi.
GALATASARAY'DAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray, Hoffenheim forması giyen 24 yaşındaki santrfora teklif götürdü.
GALATASARAY KABUL ETMEDİ
Kariyerinin şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmeyen Kosovalı santrfor, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.
SEZON PERFORMANSI
Hoffenheim forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Asllani, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun, Hoffenheim ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'DAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray, Hoffenheim forması giyen 24 yaşındaki santrfora teklif götürdü.
GALATASARAY KABUL ETMEDİ
Kariyerinin şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmeyen Kosovalı santrfor, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.
SEZON PERFORMANSI
Hoffenheim forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Asllani, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun, Hoffenheim ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.