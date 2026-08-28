Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, cuma günkü antrenmanda takımın başında yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 48 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Ferencvaros ile oynanan maçın ardından istifa etti. Trabzonspor ise daha sonra resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Fatih Tekke'nin istifasının kabul edilmediğini duyurdu.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Trabzonspor'un açıklamasında, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." denildi.
ANTRENMANDA YER ALDI
Bordo-mavili yönetim, bu gelişmelerin ardından Fatih Tekke'yi istifa kararından vazgeçirdi ve genç teknik adam, cuma günkü yapılan antrenmanda yer aldı.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Trabzonspor'un açıklamasında, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." denildi.
ANTRENMANDA YER ALDI
Bordo-mavili yönetim, bu gelişmelerin ardından Fatih Tekke'yi istifa kararından vazgeçirdi ve genç teknik adam, cuma günkü yapılan antrenmanda yer aldı.