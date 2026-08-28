Galatasaray, savunma hattındaki alternatifleri artırmak için Yusuf Akçiçek'i gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yöneticilerin, altyapısından yetişen ve daha sonra Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan genç savunmacı için görüşmelere başladı.
ÖNCELİK KİRALAMA
Al Hilal'in Yusuf Akçiçek'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öğrenilirken, Galatasaray'ın transferde önceliğinin kiralama formülü olduğu öğrenildi.
Genç oyuncunun Süper Lig'den başka taliplerinin de bulunduğu belirtildi.
LİGDE FORMA GİYEMEDİ
Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde henüz forma şansı bulamadı. Genç futbolcu, kupada ise 1 karşılaşmada görev yaptı.
ÖNCELİK KİRALAMA
Al Hilal'in Yusuf Akçiçek'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öğrenilirken, Galatasaray'ın transferde önceliğinin kiralama formülü olduğu öğrenildi.
Genç oyuncunun Süper Lig'den başka taliplerinin de bulunduğu belirtildi.
LİGDE FORMA GİYEMEDİ
Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde henüz forma şansı bulamadı. Genç futbolcu, kupada ise 1 karşılaşmada görev yaptı.