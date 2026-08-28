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Jamie Vardy'nin yeni adresi belli oldu

Þu anda kulüpsüz olan Jamie Vardy, bu kez futbolculuðuyla deðil yayýncýlýk alanýndaki hamlesiyle gündeme geldi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 28 Aðustos 2026 16:18
Haber: Sporx.com dýþ haberler
Jamie Vardy'nin yeni adresi belli oldu
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Þu anda kulüpsüz olan Jamie Vardy'den dikkat çeken bir hamle geldi. The Athletic'in haberine göre 39 yaþýndaki futbolcunun "Jamie Vardy's Having a Party" adlý YouTube kanalý, Bundesliga'nýn Birleþik Krallýk ve Ýrlanda'daki cuma günü maçlarýnýn yayýn haklarýný aldý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla ANLAÞMA 7 MAÇI KAPSIYOR

Yayýn anlaþmasýnýn yalnýzca cuma günleri oynanacak 7 Bundesliga karþýlaþmasýný kapsadýðý belirtildi.

Vardy'nin kanalýnda yayýnlanacak ilk maç ise ligin açýlýþ karþýlaþmasý olan Bayern Münih-Stuttgart mücadelesi olacak.

Geçtiðimiz sezon Bundesliga'nýn cuma kuþaðý, Gary Neville'ýn The Overlap adlý kanalýnda yayýnlanmýþtý. Bu yaz Cremonese'den ayrýlan Jamie Vardy'nin futbolculuk kariyerine hangi takýmda devam edeceði ise henüz netlik kazanmadý.

39 yaþýndaki golcü, geçtiðimiz sezon Serie A'da 29 karþýlaþmada forma giydi ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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