Crystal Palace forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Sarr ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liverpool, Senegalli futbolcu için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
LIVERPOOL'DAN YENİ TEKLİF
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Senegalli futbolcu için Crystal Palace'ya yaptığı 58 milyon euro'luk teklif kabul edilmeyen Liverpool, 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklifle Crystal Palace'ın kapısını çalacak.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad da Ismaila Sarr'ın durumunu yakından takip ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Her iki kanatta forma giyen Sarr, geçen sezon çıktığı 45 maçta 21 gol atmıştı. Ayrıca 2 asist yaptı. Hücum bölgesinde inanılmaz bir hıza sahip olan Senegalli futbolcu, ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 4 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı.
LIVERPOOL'DAN YENİ TEKLİF
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Senegalli futbolcu için Crystal Palace'ya yaptığı 58 milyon euro'luk teklif kabul edilmeyen Liverpool, 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklifle Crystal Palace'ın kapısını çalacak.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad da Ismaila Sarr'ın durumunu yakından takip ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Her iki kanatta forma giyen Sarr, geçen sezon çıktığı 45 maçta 21 gol atmıştı. Ayrıca 2 asist yaptı. Hücum bölgesinde inanılmaz bir hıza sahip olan Senegalli futbolcu, ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 4 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı.