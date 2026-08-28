Atletico Madrid'de Julian Alvarez depresyona girdi!

Atletico Madrid'de Julian Alvarez krizi büyüyor. Barcelona'ya transfer olmak istediği ancak kulübünün bu talebe kesin bir şekilde karşı çıktığı belirtilen Arjantinli futbolcu, üç gündür takımla antrenmana çıkmıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÜÇ ANTRENMANDA DA YER ALMADI
İspanyol basınından COPE'un haberine göre yaşanan transfer süreci Julian Alvarez'i psikolojik açıdan olumsuz etkiledi. Arjantinli yıldızın kendisini iyi hissetmediği ve bu nedenle üst üste üç gün Atletico Madrid'in antrenmanlarına katılmadığı öne sürüldü.
Atletico Madrid ise oyuncunun yokluğuna ilişkin resmi bilgilendirmesinde "rahatsızlık" ifadesini kullandı. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilen çalışmalarda yer almayan Alvarez'in Sevilla karşılaşmasının kadrosunda da bulunmayacağı belirtildi.
Julian Alvarez hakkında "depresyon" iddiası ortaya atılsa da oyuncuya konulmuş resmi bir tıbbi tanı açıklanmadı.
BARCELONA'YA GİTMEK İSTEDİ
26 yaşındaki golcünün Barcelona'ya transfer olmak istediği ve bu talebini Atletico Madrid yönetimine ilettiği aktarıldı. Katalan ekibinin yaklaşık 100 milyon euroluk bir ödeme planıyla Atletico Madrid'in kapısını çaldığı ancak Madrid temsilcisinin teklifi kabul etmediği belirtildi.
Atletico Madrid yönetimi, Barcelona ile Julian Alvarez'in transferi konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını ve gelecekte de pazarlık masasına oturulmayacağını duyurdu.
Kulübün CEO'su Miguel Angel Gil Marin de Arjantinli yıldızın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, oyuncunun kişisel ve profesyonel açıdan son derece zor bir süreçten geçtiğini söyledi.
"JULIAN GERÇEKTEN KÖTÜ DURUMDA"
Gil Marin, Alvarez'in çevresindeki bazı kişiler tarafından yanlış yönlendirildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Julian gerçekten kötü durumda. Onu aldatan ve kafasını karıştıran insanlar oldu. Bu durum beni çok üzüyor çünkü kendisini tanıyorum. Harika bir insan, büyük bir profesyonel ve çok önemli bir futbolcu. Şu anda hem kişisel hem de profesyonel açıdan çok zor bir dönemden geçiyor."
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise "Kulüp, Julian Alvarez'in durumunu ve neler olacağını net bir şekilde açıkladı. Ona yardım etme niyetim aynı, böylece bizim için yine önemli bir oyuncu olabilsin. Sevilla maçında olmayacak. Julian Alvarez antrenmanlara döndüğünde, onu her zaman olduğu kadar önemli hissettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hayatta, sağlık olduğu sürece her şey tersine çevrilebilir!" açıklamasını yaptı.
Atletico Madrid cephesi, Alvarez'in takımdan ayrılmasının kaçınılmaz hale gelmesi durumunda farklı seçenekleri değerlendirebileceğini ancak oyuncunun Barcelona'ya satışına kesinlikle onay verilmeyeceğini bildirdi.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Julian Alvarez, Atletico Madrid'in Villarreal ile oynadığı karşılaşmada taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Barcelona'ya gitmek istediği yönündeki haberler nedeniyle Arjantinli futbolcunun ismi anons edildiğinde tribünlerden ıslıklar yükselmişti.
Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarından ayrı şekilde soyunma odasına giden yıldız oyuncunun görüntüleri İspanya'da geniş yankı uyandırmıştı. Diego Simeone ise Alvarez'in taraftarları selamlamadan sahadan ayrılmasının oyuncunun değil, kulübün kararı olduğunu açıklamıştı.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Julian Alvarez'in serbest kalma bedeli 500 milyon euro. Madrid ekibi, Barcelona'ya transfer kapısını kapatırken Arsenal'in yüksek bir teklifle devreye girebileceği iddia ediliyor.
Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Arjantinli golcünün Atletico Madrid'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.
İspanyol basınından COPE'un haberine göre yaşanan transfer süreci Julian Alvarez'i psikolojik açıdan olumsuz etkiledi. Arjantinli yıldızın kendisini iyi hissetmediği ve bu nedenle üst üste üç gün Atletico Madrid'in antrenmanlarına katılmadığı öne sürüldü.
Atletico Madrid ise oyuncunun yokluğuna ilişkin resmi bilgilendirmesinde "rahatsızlık" ifadesini kullandı. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilen çalışmalarda yer almayan Alvarez'in Sevilla karşılaşmasının kadrosunda da bulunmayacağı belirtildi.
Julian Alvarez hakkında "depresyon" iddiası ortaya atılsa da oyuncuya konulmuş resmi bir tıbbi tanı açıklanmadı.
BARCELONA'YA GİTMEK İSTEDİ
26 yaşındaki golcünün Barcelona'ya transfer olmak istediği ve bu talebini Atletico Madrid yönetimine ilettiği aktarıldı. Katalan ekibinin yaklaşık 100 milyon euroluk bir ödeme planıyla Atletico Madrid'in kapısını çaldığı ancak Madrid temsilcisinin teklifi kabul etmediği belirtildi.
Atletico Madrid yönetimi, Barcelona ile Julian Alvarez'in transferi konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını ve gelecekte de pazarlık masasına oturulmayacağını duyurdu.
Kulübün CEO'su Miguel Angel Gil Marin de Arjantinli yıldızın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, oyuncunun kişisel ve profesyonel açıdan son derece zor bir süreçten geçtiğini söyledi.
"JULIAN GERÇEKTEN KÖTÜ DURUMDA"
Gil Marin, Alvarez'in çevresindeki bazı kişiler tarafından yanlış yönlendirildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Julian gerçekten kötü durumda. Onu aldatan ve kafasını karıştıran insanlar oldu. Bu durum beni çok üzüyor çünkü kendisini tanıyorum. Harika bir insan, büyük bir profesyonel ve çok önemli bir futbolcu. Şu anda hem kişisel hem de profesyonel açıdan çok zor bir dönemden geçiyor."
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise "Kulüp, Julian Alvarez'in durumunu ve neler olacağını net bir şekilde açıkladı. Ona yardım etme niyetim aynı, böylece bizim için yine önemli bir oyuncu olabilsin. Sevilla maçında olmayacak. Julian Alvarez antrenmanlara döndüğünde, onu her zaman olduğu kadar önemli hissettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hayatta, sağlık olduğu sürece her şey tersine çevrilebilir!" açıklamasını yaptı.
Atletico Madrid cephesi, Alvarez'in takımdan ayrılmasının kaçınılmaz hale gelmesi durumunda farklı seçenekleri değerlendirebileceğini ancak oyuncunun Barcelona'ya satışına kesinlikle onay verilmeyeceğini bildirdi.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Julian Alvarez, Atletico Madrid'in Villarreal ile oynadığı karşılaşmada taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Barcelona'ya gitmek istediği yönündeki haberler nedeniyle Arjantinli futbolcunun ismi anons edildiğinde tribünlerden ıslıklar yükselmişti.
Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarından ayrı şekilde soyunma odasına giden yıldız oyuncunun görüntüleri İspanya'da geniş yankı uyandırmıştı. Diego Simeone ise Alvarez'in taraftarları selamlamadan sahadan ayrılmasının oyuncunun değil, kulübün kararı olduğunu açıklamıştı.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Julian Alvarez'in serbest kalma bedeli 500 milyon euro. Madrid ekibi, Barcelona'ya transfer kapısını kapatırken Arsenal'in yüksek bir teklifle devreye girebileceği iddia ediliyor.
Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Arjantinli golcünün Atletico Madrid'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.