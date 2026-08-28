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Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım planı

Galatasaray'ın yerli forvet arayışında Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı alternatif olarak belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 12:14
Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım planı
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Galatasaray, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek ve yabancı oyuncu dengesini korumak amacıyla yerli forvet arayışlarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı transfer listesine aldı.

B PLANI BERTUĞ YILDIRIM

Galatasaray'ın yerli forvet transferinde önceliğini Porto forması giyen Deniz Gül'e verdiği, bu transferden sonuç alınamaması halinde ise Bertuğ Yıldırım'a yöneleceği belirtildi.

24 yaşındaki milli santrforun, Galatasaray'ın hücum hattındaki alternatifleri artırmak için değerlendirdiği isimlerden biri olduğu aktarıldı.

BAŞAKŞEHİR 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Başakşehir yönetiminin Bertuğ Yıldırım için Galatasaray'dan 15 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep etti.



Galatasaray


Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferle yerli rotasyonunu güçlendirmeyi ve hücum hattında alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 2,2 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olmuştu.

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