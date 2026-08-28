Galatasaray, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek ve yabancı oyuncu dengesini korumak amacıyla yerli forvet arayışlarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı transfer listesine aldı.
B PLANI BERTUĞ YILDIRIM
Galatasaray'ın yerli forvet transferinde önceliğini Porto forması giyen Deniz Gül'e verdiği, bu transferden sonuç alınamaması halinde ise Bertuğ Yıldırım'a yöneleceği belirtildi.
24 yaşındaki milli santrforun, Galatasaray'ın hücum hattındaki alternatifleri artırmak için değerlendirdiği isimlerden biri olduğu aktarıldı.
BAŞAKŞEHİR 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Başakşehir yönetiminin Bertuğ Yıldırım için Galatasaray'dan 15 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep etti.
Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferle yerli rotasyonunu güçlendirmeyi ve hücum hattında alternatif oluşturmayı hedefliyor.
Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 2,2 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olmuştu.
B PLANI BERTUĞ YILDIRIM
Galatasaray'ın yerli forvet transferinde önceliğini Porto forması giyen Deniz Gül'e verdiği, bu transferden sonuç alınamaması halinde ise Bertuğ Yıldırım'a yöneleceği belirtildi.
24 yaşındaki milli santrforun, Galatasaray'ın hücum hattındaki alternatifleri artırmak için değerlendirdiği isimlerden biri olduğu aktarıldı.
BAŞAKŞEHİR 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Başakşehir yönetiminin Bertuğ Yıldırım için Galatasaray'dan 15 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep etti.
Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferle yerli rotasyonunu güçlendirmeyi ve hücum hattında alternatif oluşturmayı hedefliyor.
Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 2,2 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olmuştu.